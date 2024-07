Como nunca, Susana Zabaleta llora tras recibir sorpresa de su novio y ahora todas quieren uno “como él”

Susana Zabaleta es una de las figuras más icónicas del espectáculo mexicano, conocida no solo por su impresionante talento histriónico, sino también por su sentido del humor ácido y su personalidad arrolladora. Con una carrera que abarca más de tres décadas, Zabaleta ha demostrado ser una artista polifacética, capaz de deslumbrar en la música, el cine, el teatro y la televisión.

Su formación en ópera y música clásica le ha permitido interpretar una amplia variedad de géneros, desde musicales hasta baladas románticas y piezas clásicas. Sin embargo, más allá de su talento indiscutible, lo que realmente ha hecho de Susana toda una estrella de las redes sociales, ha sido su honestidad brutal y su capacidad para abordar temas controvertidos con ingenio.

Es por eso que ahora que se ha dejado ver tan enamorada se ha convertido en un gran suceso para muchos, asegurando que su relación con el comediante Ricardo Pérez ha sido “lo mejor que le pudo pasar”.

Tras la revelación de su relación, ambos fueron muy criticados pues mientras que él tiene 29 años, ella 59. Ahora, muchos han cambiado de opinión con un reciente video que se viralizó en el que la cantante estalla en llanto tras recibir una una bonita orquidea y un ramo de flores. por parte de “El patrón”.

“Es usted muy afortunada, Señorita Susana, el patrón le mandó un arreglito y una planta. A la mujer más hermosa (...) Él quiere hacerle saber que puede que no haya podido estar presente, pero él quiere hacerle saber que aunque se encuentre del otro lado del universo, él siempre la llevará en su corazón”, comenzó a decir el estruendoso hombre que ya se ha vuelto la sensación viral en TikTok por entregar sorpresas a famosos.

Susana se encontraba en su camerino cuando comenzó el show que le cambió la cara de seriedad por una expresión de total felicidad e ilusión. “Y por eso quiere decirle que aunque no le gusten mucho las flores, él quiere hacerle saber que en su corazón siempre le gustará. Y sepa que el patrón la ama muchísimo”, finalizó.

Susana Zabaleta La cantante se emocionó al recibir su sorpresa (TikTok)

Entre confeti, pétalos de rosa y elogios, la cantante se dejó ver “como nunca antes”, con las emociones y su vulnerabilidad a flor de piel, lo cul fue aplaudido por los internautas, quienes de inmediato señalaron que el remitente había sido su novio, Ricardo Pérez.

Esto llevó a que muchos expresaran que el comediante ha demostrado ser “el novio perfecto” ya que no sólo se ha volcado en elogios hacia ella, sino que es alguien que presta atención a los detalles y la consiente siempre que puede.

“Ella no estaba enojada con la vida, solo le faltaba un Ricardo Pérez para ser feliz ✨✨✨”. “No puede ser me acaba de salir un video de ella diciendo que le encantan las orquídeas moradas y no las rosas 😭😭😭😭”. “Quiero un Ricardo Pérez en mi vida 😍 🥺”. “¿En dónde consigo un Ricardo Pérez?”. “Hace poquito dijo que era la mujer más inteligente y que estaba enamoradísimo de ella y hoy hace esto...quiero un Ricardo”, se lee en redes sociales.

Susana Zabaleta Internautas ahora aseguran que quieren un novio como Ricardo Pérez (TikTok)

La química entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta fue instantánea

Mientras que los fans de Zabaleta aprecian su humor ácido, hoy celebran que se muestre auténticamente enamorada. Esto se suma a que recientemente el comediante reveló en el programa de Yordi Rosado qué fue lo que hizo que se enamorara de ella.

“Todo. Es muy talentosa, es muy inteligente, es muy culta, pero, además, también es muy chistosa, es muy buena persona. Es una artistaza que mucha gente respeta y cuando llegamos a un lugar todo mundo se cuadra, pero con gente más en confianza y cuando baja la guardia, es un amor de persona”, dijo.

Aunque aún suelen ser discretos con su día a día, en redes sociales han compartido fotos y videos de sus momentos románticos. Recientemente, Susana compartió un video en el que escribió: “De esos amores que la gente te dice ‘se te ve en los ojos’”,