“Por eso da tanto like”: Las pruebas de que Nodal no dejaría de pensar en Cazzu y lo refleja en otra mujer

Aseguran que Nodal no ha olvidado a Cazzu y da señales de eso.

“Pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, fueron las palabras resilientes de Cazzu luego de que su expareja, Christian Nodal, presumiera el idilio desenfrenado que está teniendo con Ángela Aguilar, pocos días después de que anunció la ruptura entre ambos. Mientras el mexicano está de “Luna de miel”, la argentina está enfocada en la hija de ambos, Inti.

PUBLICIDAD

Y desde que se supo su separación, al cantante no se le ha visto más con su hija, ni tampoco la ha presumido en redes como solía hacerlo, pues hora su atención está dirigida hacia su nueva conquista, con quien ha repetido algunas conductas que no solo tuvo con Cazzu, sino también con Belinda. Lo cierto es que ahora la vida de él y la de la menor del clan Aguilar son escudriñadas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

Es por esto que a salió al descubierto que Nodal “mirando a otros lados”, pues los internautas notaron que el artista de 25 años reiterativamente interactúa con una cantante y modelo, con quien trabajó para no de sus temas. Se trata de Paula Machado. Ella tiene un escultural cuerpo que muestra sin tapujos en sus redes sociales.

Christian solo le ha dado “Me gusta” a aquellas imágenes en las que ella luce con poca ropa y exhibiendo toda su sensualidad. Esto no lo pasaron por alto los haters y le hicieron una advertencia a Ángela, pues Paula, al igual que ella, también fue amiga de la expareja.

“Por eso da tanto like”, ¿Nodal aún piensa en Cazzu?

Este 9 de julio, Paula Machado nuevamente dejó con la boca abierta a sus más de 75 mil seguidores en Instagram, cuando publicó siete fotos candentes al vestir una diminuta lencería de cuero para despertar las pasiones.

Paula Machado Nodal enloquece con foto de la modelo Paula Machado (Instagram @p0wp0w)

Uno las reacciones que llamó la atención fue precisamente la de Nodal. Pero lo que más les llamó la atención a los usuarios es que notaron que la también diseñadora de moda tiene un gran parecido con Cazzu, por lo que no dudaron opinar en la publicación este detalle.

“Vibras de Cazzu, por eso Nodal te da tanto like”, “Aunque sea tu pana te aseguro que lo piensa, que eres un bombón”, “Por qué eres tan cooquetaaaa, Paulaaaaa”, manifestaron los usuarios, pero Machado no calló y les respondió: “Cazzu es una reina, pues por eso trabajamos juntas”, mientras que un fans de la cantante de 28 años acotó: “La chica es lesbiana y ella sí es amiga de la ex, Ellos desde que se conocen se han dado likes, incluso él estando con Cazzu”.

Tanto Paula como Cazzu se caracterizan por un estilo de moda streetwear y gótico, algo con lo que comulgó Nodal hasta que inició su noviazgo con Ángela, y volvió a cambiar su forma de vestir.