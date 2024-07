“Se equivocaron de lista”: Nodal es nombrado uno de los 50 más bellos y fans arremeten contra él

La noche del 9 de julio, la revista People en Español, dio a conocer su lista de los ‘50 Más Bellos 2024′ en los que aparecen, Rafael Amaya, Natti Natasha y Christian Nodal, quien causó revuelo tras aparecer en esta famosa lista, provocando una ola de comentarios en redes sociales.

Bastó con que apareciera el nombre de Nodal en la lista del famoso medio de comunicación para que el público, nuevamente, arremetiera contra él, y es que, pese a que ya pasó un mes desde que Ángela Aguilar anunció su relación a través de una exclusiva para ‘HOLA!’, que habría provocado una ola de críticas por su, aparentemente, repentino romance, tan solo dos semanas después de que el cantante se separara de Cazzu.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Desde entonces, ni el sonorense, ni la hija de Pepe Aguilar se han salvado de las críticas en redes sociales, debido a que su relación fue considerada como una traición a la madre de su primera hija, provocando la indignación del público y arremetiendo en su contra en cada una de sus apariciones públicas.

Christian Nodal fue considerado uno de los rostros más bellos del 2024

El pasado 9 de julio, Christian Nodal formó parte de la ya famosa lista de ‘People en Español’, ‘Los 50 Más Bellos de 2024′ que esta vez se dividió en cuatro categorías, ‘Nuevos Aires’, ‘Sin Fronteras’, ‘Pantalla Chica, Grandes Estrellas’ y ‘A su Ritmo’ donde se incluyeron a famosos como Ricky Martin, Karol G, Peso Pluma, Marjorie de Sousa, Carmen Villalobos, Adamari López, Clarín León, Don Omar, Sebastián Rulli, Adria Arjona, Sofía Vergara, Anitta y Eiza González solo por mencionar algunos.

Ante tal nombramiento, Nodal se pronunció comentando: “Yo soy bello, tú eres bella, todos somos bellos”, que busca enviar un mensaje a su público acerca de que la belleza radica en el interior de cada persona.

Sin embargo, entre todos los nombres que aparecieron en la lista, el que más hizo ruido fue el del cantante de ‘Botella tras Botella’, pues hubo quienes empezaron a atacarlo por su aspecto físico, mostrando su desacuerdo en las redes sociales de afamada revista.

Entre los comentarios, el público demostró su descontento diciendo: “Se equivocaron de lista, era de los 50 más infieles”, “se nota la desesperación de la revista”, “¿Cuánto tuvo que pagar?”, “Creo que la belleza ya es muy subjetiva, realista, o está sobrevalorada o no sé, ya no entiendo”, “Christian Nodal no es guapo solo es famoso y millonario”, “Si así están los bellos cómo estarán los feos”.

Así ha sido la transformación de Christian Nodal a lo largo de los años

Aunque hubo quienes arremetieron contra la famosa publicación, Christian Nodal se ha llevado los halagos por parte de sus seguidores gracias a la transformación que ha venido presumiendo a través de sus looks, llegando incluso a ser parte del front row de grandes marcas de moda como Dior y Amiri, incluso, antes de su separación se dijo que la influencia de Cazzu en su vida le vino bien argumentando que “tiene buena mano”, sin embargo, este cambio que se continúa dándose y ahora es a Ángela Aguilar a quien aplauden.

Esto a diferencia de Belinda, a quien señalaron como la culpable de los polémicos cambios que se hizo años atrás, como los tatuajes en la cara y su corte de pelo con un tinte rubio que provocó comparaciones con J Balvin, una controversial discusión con el reggaetonero.

Sin embargo, en los inicios de su carrera y durante el lanzamiento de ‘Adiós Amor’ el cantante no solo cautivó con su canción, también con su galanura cuando apenas tenía 18 años.