La contundente respuesta de novia de José Eduardo Derbez a quien la criticó por arreglarse a días de dar a luz

Paola Dalay, la novia de José Eduardo Derbez ha estado muy activa en sus redes sociales tras tener a su hija Tessa y ha compartido fotos y videos de cómo vive estos días.

La joven ha compartido tanto momentos con su hija, con José Eduardo y también ella sola mostrando que aunque es mamá no deja de ser mujer y se dedica tiempo a sí misma.

Recientemente compartió un video en el que se está arreglando frente al espejo, y de hecho tiene el cabello mojado, algo que hizo para sentirse mejor, pero que a muchos no les pareció y la criticaron.

La novia de José Eduardo Derbez compartió un video en el que se está arreglando en su clóset y escribió “OOTD, 6to día posparto 🥰🩷”.

En el video se ve que se coloca unos leggins, y top negro y un chaleco en tono verde neón con zapatillas negras, y solo se aplicó brillo en los labios, dejando ver que también es necesario recordar que somos mujeres y podemos arreglarnos y vernos hermosas en medio del caos de la maternidad.

Sin embargo, esto generó muchas críticas y hasta la llamaron “inconsciente” por arreglarse de esa forma a solo días de haber tenido a su hija Tessa.

“¿En tu país no guardan riesgo posparto?”, “¿No te duele la cesárea?”, “Todo el embarazo en tacones y ahora que te aliviaste zapato bajito”, “pero qué necesidad de mostrarse así”, “ve a ocuparte de tu hija, no tienes que andar de frívola probándote ropa”, “que horror de mamá, más preocupada por su look que por la hija”, y “ya esta mujer aburre con sus publicaciones estúpidas”, fueron algunas de las crueles críticas que recibió.

Sin embargo, la joven no se quedó callada y respondió de una forma contundente a todos los que la atacaron.

“No estoy poniéndome a correr o a hacer pesas, relax, descansar no significa estar sin bañarte o algo así, cada quien lleva su proceso como mejor se siente. Si te das cuenta no me maquillé, ni me peiné, solo me puse ropa que me hace sentir cómoda, ¿qué tiene eso de malo?” , dijo la joven, dejando claro su punto de vista que es totalmente válido y cierto.

Fueron tantas las críticas que Paola optó por eliminar todos los comentarios, pero esto no hizo que dejara de compartir su vida como mamá.

Luego, hizo otra publicación con fotos cargando a su hija en las que estaban combinadas con la misma pijama y escribió “Hoy fue día de pijama y andamos muy combinadas Tessa y yo ❤️👶🏻. Para que vean que si descanso JAJAJ 🤣 no se me preocupen”.

Pero, las críticas tampoco pararon en estas fotos y la atacaron hasta por la forma de cargar a su hija, asegurando que la podía poner en peligro, por lo que ella tuvo que limitar los comentarios en la publicación.