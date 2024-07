“Ni le quedó barriga”, novia de José Eduardo Derbez sorprende con su abdomen a tres días de tener a su hija

Fue el pasado domingo 30 de junio cuando José Eduardo Derbez y Paola Dalay recibieron a su primera hija, Tessa, llenando su vida de alegría y plenitud.

El nacimiento de la pequeña significó también el reencuentro entre Victoria Ruffo, quien se convirtió en abuela por primera vez y Eugenio Derbez, quien es abuelo por segunda ocasión.

Parece que Tessa llegó a limar todas las asperezas entre la expareja que hasta hace poco no se podían ni ver en pintura, dejando atrás su enemistad y problemas, así lo han afirmado ellos mismos.

A través de las redes, Paola Dalay ha compartido algunas fotos y videos dejando ver cómo luce después de tener a su hija y cómo está pasando estos días.

Novia de José Eduardo presume su figura a tres días de tener a su hija y sorprende

Paola Dalay compartió una serie de fotos que dejan ver cómo vivió los minutos antes de dar a luz a su hija Tessa, junto a José Eduardo Derbez.

“Minutos antes de conocer a Uvita 🥺🎀. Fue tan bonito y al mismo tiempo tan raro, tantas emociones en cuestión de segundos, sigo sin creer que ya tenemos a nuestra princesa con nosotros 😱🩷 Te amo mucho mucho @jose_eduardo92″, escribió la modelo.

Y a través de sus historias de Instagram la joven compartió una foto que se tomó en el espejo y escribió que ya se iban a casa.

“Vámonos a casa” , escribió la joven luciendo lo que parece un body negro de mangas largas y una gorra, pero lo que más sorprendió fue su figura y es que a solo tres días de haber tenido a su hija luce plana, casi no se le nota la barriguita.

José Eduardo Derbez La novia de José Eduardo sorprendió con su figura después de tener a su hija Tessa (@paodalay_2203/Instagram)

“Wow pero cómo hizo, ni parece que acaba de tener a su hija”, “ni le quedó barriga”, “apenas tres días que dio a luz y yo sin tener hijos no me veo así”, “esta chica es muy delgada, no se le ve barriguita es increíble”, “por favor quiero tu secreto, ya quisiera verme así después de tener a mi hijo”, “esta tiene un pacto con el diablo porque eso no es normal”, “no puedo creer el cuerpazo que se le ve a solo días de dar a luz”, y “no tiene barriga es increíble”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Horas más tarde, Paola compartió un video en el que está con su hija en su pecho, dejando ver lo hermosa que es y todo el cabello negro que tiene, demostrando que está viviendo el mejor momento de su vida junto a José Eduardo, quien ella misma ha dicho que es el mejor papá.