El tenso momento que vivió Eugenio Derbez con Victoria Ruffo en el nacimiento de su nieta y que lo indignó

El pasado domingo 30 de junio José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay, le dieron la bienvenida a su hija Tessa, así lo informó la propia modelo en sus redes, donde compartió algunas imágenes.

En las fotos se veía la mano de Paola sosteniendo los piecitos de su hija, quien nació sana y perfecta, y aunque no han mostrado el rostro, se han revelado algunos detalles del momento de nacimiento.

Y es que muchos se preguntan qué pasó entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, padres de José Eduardo y abuelos de Tessa, quienes se sabe, tienen una relación muy tensa desde que se separaron en 1997.

Es la primera vez que los famosos tendrían que convivir juntos y ya han salido detalles de ese encuentro, contados por el mismo comediante, quien además reveló un tenso momento.

Eugenio Derbez cuenta el “desaire” de José Eduardo en nacimiento, donde asegura que hubo preferencias

Durante una entrevista en el programa De primera Mano, Eugenio Derbez, contó cómo fue el encuentro con Victoria Ruffo en el hospital en el nacimiento de su nieta Tessa.

“Estuve ahí para el nacimiento, ¿y qué te pudo decir?. Está chiquitita, nació súper chiquita, pero está preciosa, divina, muy sana, y es bastante tranquila, muy callada, por eso, una niña muy tranquila”, dijo el actor.

Sin embargo, reveló el tenso momento que vivió con su ex, y que le causó indignación y es que asegura que José Eduardo tuvo preferencias con ella.

“Llegué yo a la habitación, junto con Ale y con Aitana, y estuvimos ahí en la habitación con los papás de Paola (…) hasta que de repente nos dijo una enfermera: ‘Ya va a pasar la nena, en cuanto salga del quirófano va a pasar por el pasillo rumbo al cunero por si la quieren ver’. Corrimos al pasillo y ahí fue donde ¡sorpresa!, ahí estaba ya en el pasillo José Eduardo con toda la familia Ruffo, llegó Omar, estaba Victoria”, dijo el también comediante, mostrándose indignado.

Y es que asegura que aunque aún no le había preguntado a José Eduardo por qué su madre ya estaba allí, sintió que había preferencias.

“Todavía no lo platico con José Eduardo, porque yo dije: ‘Ah caray, o sea, hay preferencias’, o sea, la mamá (Victoria Ruffo) estuvo en el quirófano, o estuvo más cerca del quirófano que yo; yo estaba en el cuarto ahí abandonado” , dijo.

A pesar de su indignación, en redes han defendido el hecho que Victoria estuviera en un lugar privilegiado, pues aseguran que fue quien crio a José Eduardo y “madre es madre”.

“Obvio que la mamá de José Eduardo iba a preferir a su mamá porque ella siempre estuvo con él y en las buenas y en las malas”, “mamá es mamá, siempre habrá preferencias”, “ay señor madure y agradezca que estuvo en el nacimiento de su nieta”, “la abuela Materna debe ser la primera!”, “Obvio hay niveles 💅 las mamás siempre son las mamás”, fueron algunos de los comentarios en redes.

A pesar de todo, se felicitaron y dieron un abrazo

Luego, destacó que fue complicado cuando se encontraron todos, Victoria, sus hijos, su esposo, Alessandra, y él en el mismo cuarto, pero todo fue mejor de lo que esperaba.

“Fue complicado, pero ya después que entramos al cuarto todos, empezamos a hablar. Omar es divino, se portó espectacular, venía llegando de Noruega, es un tipazo, y eventualmente nos dimos un abrazo”.

Además, contó que ambos se felicitaron y hasta se tomaron fotos las dos familias, dejando claro que los rencores son cosa del pasado.