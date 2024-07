¿No estuvo Vicky Ruffo? La foto por la que dicen que José Eduardo prefirió a Eugenio en nacimiento de su hija

Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay nació este domingo 30 de junio y así lo confirmó la propia novia del actor compartiendo adorables fotos en redes.

En las imágenes se ve a la modelo e influencer sosteniendo el pie de su hija y escribió “Bienvenida al mundo Tessa 30-06-24, 10:44 am nació el amor de nuestras vidas 🎀 Papá y yo te amamos con todo el corazón 🩷”.

Sin embargo, muchos se preguntan si Victoria Ruffo y Eugenio Derbez habrán dejado atrás su rivalidad para estar juntos en este momento tan importante en la vida de su hijo y no hay respuesta certera pero sí sospechas.

A través de las redes, Aislinn Derbez compartió una foto en la que deja ver quiénes estaban en el hospital o clínica a la espera del nacimiento de Tessa.

La actriz publicó una foto en la que escribió “emoción total” y posó con José Eduardo, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, pero no se ve por ningún lado Victoria Ruffo.

Además, sorprende que la actriz no ha compartido nada en sus redes sociales, con lo activa que es ella en su Instagram y lo feliz y emocionada que estaba con la llegada de su primera nieta, por lo que muchos sospechan que la primera actriz no estuvo y aseguran que su hija “le hizo el feo” y prefirió a su padre.

“¿Y Victoria Ruffo no estuvo?, pareciera que no”, “no puedo creer que no haya ni una foto de Vicky con José Eduardo en la dulce espera”, “como que José Eduardo le hizo el feo y prefirió a Eugenio”, “será que pudo más su orgullo y no estuvo Victoria”, “ok hasta Alessandra estuvo presente y Victoria nada”, “puede que haya estado pero no se tomó fotos, déjenlos en paz”, “quiero pensar que sí estuvo pero no se tomó foto”, y “por favor necesito una foto de Victoria con su nieta”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Recordemos que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez llevan una relación difícil y complicada desde que se divorciaron en 1997 y el actor la acusa de no haberle permitido estar en la vida de su hijo.

Con los años, el actor se ha burlado varias veces de su ex, y ella ha dejado claro que no lo quiere ver ni en pintura. Sin embargo, se espera que la llegada de su nieta mejore su relación, ya que van a tener que verse y convivir más.