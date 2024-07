Mientras Luis Miguel continúa cosechando éxitos con su Tour 2024, batiendo récord de asistencia en sus conciertos y convirtiéndose en el primer artista latino en realizar dos presentaciones consecutivas en el famoso estadio Santiago Bernabéu en España y viviendo su idilio de amor con Paloma Cuevas, por otro lado se teje el escándalo de una hija no reconocida por el cantante.

Y no se trata de Michelle Salas, quien hizo las pases con El Sol de México y ahora se llevan de maravilla tras largos años de conflicto, sino de una joven venezolana de 25 años que se llama Milagros Pabón.

“Es más hija de Luis Miguel que Michelle Salas”: Las redes encendidas por la supuesta hija no reconocida del cantante La supuesta hija no reconocida de Luis Miguel se llama Milagros Pabón (Instagram: @chamonic3)

Fue el pasado 2 de julio cuando trascendió que el cantante habría procreado una niña con una mujer venezolana en 1999. La información viene de la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como ‘Chamonic’, quien dijo que la supuesta hija del cantante es Milagros, reside en Miami y es licenciada en Comunicación Social.

“Se parece mucho”

Esta bombazo se viralizó en las redes sociales y obviamente Luis Miguel ni ha negado ni ha confirmado esta información, pero como siempre son los fans quienes hurgan, encuentran y opinan sobre la supuesta hija del interprete de éxitos como “La Incondicional” y “Hasta que me olvides”.

Algunos internautas se han metido en la cuenta de la joven venezolana @milipabone y se han sorprendido con el parecido con el Sol de México: el color de los ojos y hasta la forma del rostro han generado comentarios donde aseguran que se parece más a él que Michelle Salas.

“Esta chica es más hija de LM que Michelle Salas”, “Si es muy parecida a cuando él era joven”, “Si se parece y mucho 😍especialmente cuando Luis mi tenía su edad”, “Es muy parecida a Luis Miguel, y como verdadera fan puedo decirlo.. más adelante se sabrá si es su hija ó no”, “Wuao en esta foto te pareces mucho a el hasta en el color de los ojos y forma de mirar, mirada que Michelle Salas no tiene pues salió más al linaje Pinal”, son algunos de los comentarios que ha recibido la joven en su cuenta de Instagram .

“Milagros no necesita de la fama de Luis Miguel”

Otros internautas le han pedido foto de su madre para saber quién es la mujer que supuestamente conquistó a Luis Miguel, pero según las fuentes de Chamonic, la mujer falleció.

“La mamá de la Chava falleció hace tiempo, la sra le contó a Milagros como conoció y sostuvo una relación sentimental con Luis Miguel que no fue una relación momentánea ellos se veían frecuentemente, no me quedó claro si fue en Venezuela o Miami. Tiempo después quedó embarazada y nació Milagros. Me cuentan que así como llegó Luis Miguel a la vida de su mamá así se fue, ya no tuvo la señora contacto con él al parecer ella si le dijo a Él que estaba embarazada, pero él jamás le dio importancia”, explicó la influencer.

Enfatizó Jacqueline Martínez en su post de Instagram que a Milagros Pabón “no le interesa ni el reconocimiento ni la aceptación de Él (Luis Miguel), ella trabaja en el medio musical”.

Hijos de Aracely Arambula “se ríen” de los escándalos de su padre

La que sí habló fue Aracely Arambula, quien fue cuestionada en la conferencia de prensa de Perfume de Gardenias acerca de los rumores de la posible paternidad de Luis Miguel y compartió cómo cuida a su dos hijos de estos escándalos.

“A mis hijos los blindó con amor, con unión familiar, con todo el corazón. Ellos son personas muy maduras que me hacen sentir sumamente orgullosa”, aseguró.

Según la revista Quién, la actriz aseguró que sus hijos reaccionan con risas ante los escándalos de Luis Miguel.