Así es la lujosa vida de supuesta hija no reconocida de Luis Miguel en Miami: “¡no necesita de sus millones!”

Desde hace unos días comenzó a circular el rumor que Luis Miguel tendría otra hija no reconocida, además de Michelle Salas, según lo afirmó la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic.

Ella aseguró que el nombre de la joven es Milagros Pabón, es venezolana y tiene 25 años y el parecido entre ella y el cantante ha sorprendido a todos, pues aseguran que se parece mucho más que Michelle.

En medio del escándalo, la joven, ha hecho algunas publicaciones en redes, sin desmentir ni asegurar nada, solo compartiendo videos y fotos en los que deja ver que es idéntica al cantante.

Luis Miguel La supuesta hija no reconocida del cantante se ha referido a la polémica en sus redes (@milipabone/Instagram)

En una publicación aseguró “no he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia”.

Sin embargo, horas después compartió un video en el que compartió que estaba escuchando en su auto un tema del cantante.

Así es la lujosa vida de la supuesta hija de Luis Miguel en Miami: “¡no necesita de sus millones!”

Según Chamonic, Milagros no quiere ser reconocida por Luis Miguel y no quiere su dinero, y a través de sus redes deja ver que tiene una gran vida en Miami.

La joven, quien es Licenciada en Comunicación Social, graduada en Venezuela, comparte en redes parte de su vida y deja ver que no le hacen falta los millones de su supuesto padre.

Milagros asiste a muchos conciertos, va de viaje constantemente, va de paseos en yates, trabaja como modelo y también se dedica al medio musical como su supuesto padre y su novio.

Y es que la joven es novia de Mateo, hijo de Fanny Lu, quien también se dedica a la música y deja ver que tienen una gran relación.

No quedan dudas que la joven es hermosa y sí tiene mucho parecido con Luis Miguel, su nariz, ojos, y rostro, lo que ha sorprendido a todos en redes.

“Wow se parece más a Luis Miguel que el propio Luis Miguel jaja”, “es que tiene sus ojos, no hay dudas”, “se ve que vive bien así que no necesita de sus millones, no creo que haga este escándalo para sacarle plata”, “esa chica es igualita, tiene que ser su hija”, “es que hasta se parece más que Michelle”, “Micky empieza a reconocer a tus hijos”, “no hay ni que preguntarle, es idéntica”, “tú la misma de ayer, la incondicional jaja”, “Milagros Miguel”, “es que mientras más la niegan más se parecen jaja esta le salió igualita”, y “Luis Milagros, si es muy parecida a cuando el era joven”, son algunos de los comentarios que se leen en sus fotos de Instagram donde tiene más de 9 mil seguidores.