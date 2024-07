“Se parece más que Michelle”, Luis Miguel tendría otra hija no reconocida y la foto sorprende con el parecido

El cantante tendría una hija no reconocida de 25 años

Luis Miguel es uno de los cantantes mexicanos más famosos y exitosos de México. Sin embargo, como papá es catalogado como “el peor”, pues no está al pendiente de sus hijos.

A su hija mayor, Michelle Salas, a quien tuvo con la actriz y cantante Stephanie Salas, la negó por años, y fue cuando ella ya estaba grande que la reconoció y comenzó a compartir con ella.

Y en cuanto a sus hijos con Aracely Arámbula, Miguel y Daniel, la actriz ha asegurado que no los ve desde que ellos se separaron y no les pasa manutención, por lo que ha tenido que sacarlos adelante ella sola y sin una figura paterna.

Luis Miguel tendría otra hija no reconocida y esta foto sorprende con el parecido

Pero, parece que Luis Miguel no solo tiene tres hijos, y es que aseguran que el cantante tiene otra hija no reconocida y tendría 25 años.

Así lo aseguró la creadora de contenido Jacqueline Martinez, mejor conocida como Chamonic, quien dio detalles de la supuesta hija del cantante que, según ella, es venezolana.

“Ella es Milagros es Venezolana tiene 25 años , es graduada de la universidad en Venezuela es Licenciada en Comunicación Social vive en Miami y es la “supuesta hija” no reconocida de Luis Miguel”, aseguró en una publicación en su cuenta de Instagram donde además compartió una foto de la joven y ha sorprendido el parecido al cantante.

Luis Miguel La creadora de contenido Chamonic dio detalles sobre una supuesta hija no reconocida del cantante (@chamonic3/Instagram)

En la imagen se ve a la joven de cabello rubio, ojos claros, y guarda mucho parecido con el “sol de México”, desde sus labios, hasta su nariz y ojos.

La creadora de contenido aseguró que es muy difícil poder confirmar esta información, debido a que el cantante nunca habla de su vida personal. “Esta chava es novia del hijo de una cantante muy conocida. Ella en alguna plática en su círculo de amistades salió este tema, y es bien sabido entre ellos que ella es Hija de Luis Miguel porque tiene fotos de su mamá y el cantante digo supuesta porque no se puede confirmar, y entre esas pláticas un tercero vino me mostró esta foto y otras , me platicó un poco del contexto”, explicó Chamonic.

Además, detalló que la mamá de la joven tuvo un romance con Luis Miguel que no fue pasajero, y se veían frecuentemente, aunque no sabe si en Venezuela o Miami y tiempo después quedó embarazada, pero cuando se lo dijo a Luis Miguel, él la abandonó y nunca le dio importancia.

También informó que la madre de Milagros falleció hace tiempo, se desconoce de qué, y que a la joven no le interesa ser reconocida ni aceptada por el cantante.