“Le falta la clase de Angelina”, el detalle en el look de la novia de Brad Pitt por el que la destruyen

La novia del actor fue criticada y destruida por su look en reciente evento con Brad

Brad Pitt ya no oculta su nueva relación y recientemente presumió a su nueva novia, Inés de Ramón, con quien tiene más de un año de relación.

PUBLICIDAD

Desde finales de 2022 el actor ha sido captado con Inés, quien estuvo casada con el famoso actor Paul Wesley hasta ese mismo año.

La primera vez que fueron captados juntos fue en un concierto de Bono en Los Ángeles y luego hasta se fueron de vacaciones juntos, y actualmente se mudaron juntos, por lo que su relación va muy en serio.

Recientemente, Brad Pitt la presumió en un evento y dejó claro que es la mujer de su vida, al menos en estos momentos y está muy enamorado.

El detalle en el look de la novia de Brad Pitt por el que la destruyen en redes

Brad Pitt y su novia Inés de Ramón asistieron este domingo al Gran Premio de Gran Bretaña en Inglaterra, y aunque se veían muy bien y enamorados, a ella la criticaron.

Y es que la joven de 34 años llevó un vestido corto de mangas largas en tono celeste que complementó con botines negros y una bolsa beige.

Sin embargo, la criticaron por no llevar brasier, y aseguraron que luce “muy vieja” y que le falta la clase de Angelina Jolie.

PUBLICIDAD

“Ella tiene 34 ? 😮 se ve muy mayor y el 60 se ve más joven 😂”, “lo siento pero le falta la clase y elegancia de Angelina”, “dios mío pero por qué no usó sostén, que mal se ve eso”, “es española no se pone ajustadores”, “Híjole si le vendría bien un brasier”, “Regálenle a ella un brasier por favor”, “Ella para esa edad está acabadita parece mayor”, “se hubiera puesto sostén, que horror”, y “por lo visto no le alcanzó para comprarse el brasier”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En otras oportunidades han asegurado que Inés tiene un cierto parecido con Angelina Jolie, pero ahora han afirmado que le falta la clase que ella tiene, pues la actriz siempre es halagada por sus looks a sus 49 años.

A pesar de las críticas, Inés es una mujer hermosa y exitosa y se ha centrado en la joyería y la moda y actualmente, ejerce como Directora de Ventas y Relaciones Públicas en la prestigiosa joyería Anita Ko y además tiene a su lado a uno de los galanes más deseados de Hollywood.