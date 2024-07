Angelique Boyer reveló sin querer el “peor defecto” de Sebastián Rulli que todas odiamos

La semana pasada el actor Sebastián Rulli demostró que es el “novio perfecto” cuando con un tierno mensaje le expresó el amor más puro a su novia, la también actriz Angelique Boyer, a propósito de su cumpleaños 36. Ellos ya tienen 10 años juntos y todo ha sido miel sobre hojuelas, dejando claro que son unas de las parejas más fuerte del mundo del espectáculo.

PUBLICIDAD

“¡FELIZ CUMPLEAÑOS! @angeliqueboyer Hoy celebro la existencia de la persona más maravillosa que tengo la suerte de conocer. Cada uno de tus días ilumina mi mundo y cada sonrisa tuya llena mi corazón de alegría. ¡Eres mi musa, mi confidente… mi Amor! Deseo que cada instante de tu vida esté lleno de paz, amor y felicidad, tanto como tú llevas a la mía. Que tus sueños se cumplan y que juntos sigamos creando recuerdos inolvidables. Te amo con todo mi ser, mi Cielo 💖”, fueron las tiernas palabras con las que Rulli dejó a emociona a Angelique y al resto de sus fans.

Ellos recientemente protagonizaron el remake de la novela “El extraño retorno de Diana Salazar”, y este sería el quinto dramático que estelarizan, pero que en nada a afectado los cimientos de esta relación. Sebastián regresó por primera vez en 10 años a Argentina, y se llevó a Boyer, quien quedó fascinada. Ellos han dicho en más de una oportunidad que no están dispuestos a casarse, ni a tener hijos en común, pues así se sienten bien.

No todo podía ser perfecto: el gran defecto de Sebastián

Este 6 de julio, le tocó el turno a Angelique de escribir para su gran amor, pues Sebastián estaba celebrando sus 49 años. Dedicó unas palabras salidas del alma que le robaron los suspiros a las fanáticas de la pareja.

“Hace diez años que entraste en mi vida y desde entonces, has sido mi cómplice en todo ♾️ Desde los momentos más hermosos hasta los más difíciles 🙏(como aquellas veces que intento descansar y me despiertas, o que no me dejas dormir por qué roncas🤣). ¡Qué recuerdos tan increíbles mi vida! Amo como eres, un loco romántico que también además tiene un gran sentido del humor. Gracias por ser tan único”, manifestó Boyer.

Acotó: “Quiero desearte toda la felicidad del mundo. Que sigas siendo increíble y ejemplar. Que tus sueños se cumplan y que siempre encuentres razones para sonreír. Que sigamos haciendo muchas locuras increíbles y construyendo sueños juntos ❤️‍🔥♾️✨🫂🥂👏Que las velas en tu pastel sean cada vez más ✨🎂✨Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”.

Pero, algunas no dejaron pasar el detalle de que el guapo y sexy galán de novelas ronca por la noche al punto que no deja dormir a la también modelo. Sin dudas que es un defecto que muchas no toleran. Angelique también compartió un video de ella roncando, lo que causó muchas risas.