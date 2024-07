¿Sin Ben Affleck y limitando comentarios? Así celebró JLo el 4 de julio

Jennifer Lopez ha estado en las últimas semanas envuelta en duros señalamientos luego que aparecieran rumores de un posible divorcio con Ben Affleck, por lo que cada uno de sus pasos han sido analizados con lupa.

La pareja apodada Bennifer ha dejado algunas pistas sobre su crisis matrimonial al no vivir juntos, mostrarse distantes y hasta no llevar sus anillos de compromiso. Pese a ello, al diva no ha dejado de vacacionar y disfrutar sus últimos días en solitario o rodeada con sus hijos, Emme y Max.

La diva del bronx no dudó en celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el pasado 4 de junio, y decidió mostrar cómo la pasó en tan importante día a través de sus redes sociales con unas románticas postales pero en solitario.

Así celebró JLo el 4 de julio

Alejada del bullicio de la ciudad y los paparazzis, Jennifer Lopez se tomó un descanso para celebrar la fecha en Los Hamptons, donde ha aprovechado para mostrar no solo lindos paisajes, sino también looks con los que pocas veces aparece.

Sin Ben Affleck la artista multifacética colgó distintas fotografías en redes sociales en donde se puede ver rodeada de naturaleza con campos de lavanda idílicos de fondo y un look cottagecore, con el que mostró su versión más romántica en la vida rural, esa que disfruta en pocas oportunidades.

Su outfit estaba compuesto por una camisa de mangas cortas con estampado de rayas y motivos florales, la cual combinó con unos pantalones de silueta paper bag en color beig de pinzas y tiro alto. Como parte de sus accesorios optó por llevar un bolso bordado a mano con flores de la marca Dior, un sombrero alto en la misma tonalidad junto con unas sandalias de dedo en piel marrón bastante cómodas y versátiles.

Para que sus postales no quedaran opacadas, JLo decidió limitar los comentarios, los cuales en los últimos días han estado basados en las habladurías de separación, además, de las constantes criticas que suele enfrentar como parte del precio de la fama.

La famosa una vez más apareció sin su esposo, quien en su lugar fue captado en compañía de sus hijos: Violet, Seraphine y Samuel muy sonriente mientras disfrutaban en un restaurante. Pese a que ambos se han negado a aclarar lo que realmente sucede en sus vidas de casados, sus movimientos por separado sigue delatando que algo no anda bien en su relación.