¿Para Ben? Jlo lanza ‘dardo’ con un mensaje a través de su look y enciende las redes

Jennifer Lopez ha estado en el ojo del huracán luego de que diferentes acciones que dejaran ver una posible crisis en su matrimonio con Ben Affleck, desde la venta de obras de arte, hasta su reciente aparición sin su anillo de bodas que desataría las alarmas.

PUBLICIDAD

Mientas los rumores se esclarecen y sabemos cuál es el siguiente paso de la pareja, las apariciones de Jennifer Lopez han dado mucho de que hablar. Apenas el día de ayer, apareció en sus redes sociales promocionando sus productos de belleza sin su anillo de compromiso, pero esa quizá no sería la única alerta de lo que podría estar sucediendo en su matrimonio.

Si algo es un hecho, es que Jennifer Lopez es todo un referente de la moda, pues en cada una de sus apariciones no solo logra algunos de los looks más chic, sino que promueve un discurso acerca de la elegancia en mujeres maduras que acaba por completo con las famosas reglas de Carolina Herrera.

Sin embargo, la famosa actriz ha utilizado la moda para enviar un contundente mensaje a través de su look que ha hecho arder el internet, ¿hubo una indirecta para Ben Affleck?

El look de Jennifer Lopez que aseguran es una indirecta para Ben Affleck

Jennifer Lopez hizo arder el internet con uno de sus looks y es que bastó con utilizar una camiseta con un tajante mensaje para provocar una ola de especulaciones alrededor de su matrimonio, haciendo más fuertes los rumores de una posible ruptura con Ben Affleck.

Aunque la ‘Diva del Bronx’ se ha negado a dar una declaración sobre lo que estaría sucediendo con Ben Affleck, hay algunas ‘pistas’ que podrían evidenciar que las cosas no van bien entre ellos y su outfit podría darnos una pista.

Fue su reciente look en Nueva York el que desató las alarmas, pues constó de unos baggy jeans de ACNE Studios de los que ya se ha hecho todo un ícono, tenis blancos, un cárdigan color rosa y una camiseta crop de tipo underboob que dejaba ver sus abdominales de impacto, pero fue ésta la que terminó robándose la atención por el mensaje que llevaba en él, donde se leía: “JLO Be My Mamma”.

PUBLICIDAD

Jennifer Lopez spotted wearing a ‘JLo be my mama’ shirt in NYC today. pic.twitter.com/kDNqeNGBV7 — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 2, 2024

¿La camiseta de Jennifer Lopez esconde un mensaje para Ben Affleck?

Hay quienes creen que la camiseta de Jennifer Lopez podría ser una alusión a su canción de 2022 ‘Ain’t Your Mamma’ que se trata de un tema feminista de empoderamiento que invita a las mujeres que están cansadas de la desigualdad a establecer sus propias reglas, buscar oportunidades y salir del estereotipo de mujer sumisa para alzar su voz, viviendo su propia historia como las protagonistas que son.

Para muchos esto podría aludir a su situación actual con Ben Affleck e incluso, podría considerarse como un mensaje acerca de lo que ella busca, sin embargo, los más observadores se dieron cuenta de que a diferencia de su reciente comercial para su línea de belleza, esta vez sí portaba el anillo de bodas, por lo que el futuro de su matrimonio todavía es incierto y es posible que todo solo se traten de especulaciones hasta que los actores confirmen o desmientan.