“Siempre será Dora la exploradora”: Usuaria le hace cambio de look a Angela Aguilar y la tunden por esto

Una usuaria le cambió el look a la cantante y la tundieron

El romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido el centro de atención en las últimas semanas y aunque cada vez se disipa un poco más, sigue provocando una avalancha de reacciones entre sus seguidores y el público en general. Aunque los dos artistas de música regional mexicana no han revelado todos los detalles de su relación, han mostrado muestras públicas de cariño que han dividido opiniones en internet.

La noticia se viralizó rápidamente cuando ambos decidieron hacer público su amor, que según Ángela, siempre estuvo presente pero fue puesto en “pausa”. Esta declaración ha llevado a que muchos señalen a la cantante de haber “destruido” una relación y hasta la acusan de “robamaridos”.

Si bien Ángela no se ha defendido directamente de estas acusaciones, sí pidió “chance”, alegando que tiene 20 años y que está “aprendiendo a vivir”. “Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dénos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, declaró Ángela Aguilar a la revista Quién.

Eso sí, aprovechó para aclarar que no está ni embarazada ni casada con Nodal, desmintiendo así algunos de los rumores que habían surgido tras el anuncio de su romance.

En medio de las críticas a la relación, la imagen de Ángela también se ha visto señalada, especialmente por las supuestas esponjas que estaría usando para darle mayor volúmen a sus caderas y así lucir una mini cintura. Asimismo, la cantante también ha sido blanco de burlas por su corte de cabello.

Ángela Aguilar y su “eterno” corte bob

Desde niña, Ángela ha llevado el cabello corto y conforme ha ido creciendo, lo ha ido estilizándolo para darle forma de un bob más sofisticado con el que resalta sus rasgos y aporta un aire de sofisticación moderna a su apariencia. Por años, este look le ha permitido lucirse tanto en presentaciones musicales como en eventos de moda. Eso sí, aún cuando ella lo ha defendido, no han faltado quienes sólo se han dedicado a criticarla, pidiéndole que “ya cambie”.

“Todo lo que nosotras logramos nos toma dos veces más, porque sí, este género está dominado por hombres, no hay suficientes mujeres en el regional mexicano. Siempre es 10 veces más difícil, porque a las mujeres es más fácil criticarlas”, defendió Ángela Aguilar en una entrevista de 2023.

Usuaria le cambia el look a Ángela Aguilar

A través de una publicación en Instagram, la usuaria @soymilleana compartió una serie de imagenes en las que se ven cómo le vendría a Ángela un cambio de look “más atrevido”.

“Sabemos que los artistas no siempre usan su look más favorecedor, sino el que los hace resaltar y diferenciarse. Sin duda ese corte se ha convertido en algo icónico para ella. Le realicé una Asesoría de Imagen y por la forma de su rostro le favorece mucho más el cabello largo. También estuve experimentando con distintos tonos de cabello, y sin duda el cobrizo intenso resalta sus facciones. Esto me indica que Ángela es de temperatura cálida. Ese color de cabello sería ideal si quiere atreverse a algo muy diferente. Pero el cabello castaño oscuro y negro también le favorecen bastante”, se lee en la descripción.

“Ángela Aguilar ha usado un look parecido desde pequeña y a mí me encantaría verla con el cabello más largo le favorece mucho más. Y si busca un look más atrevido, le sugiero un cobrizo intenso”.

Ángela Aguilar Así se vería la cantante con un look "más atrevido" (Instagram)

Sin embargo, internautas terminaron burlándose de la cantante: “A mí me encantaría dejar de verla en todos lados”. “Siempre será Dora la exploradora”. “Le quedaría mejor respetar las relaciones !!”. “Ella se vería mejor no quitando marido ájenos”.

Por otro lado, hubo quienes defendieron a Ángela, señalándole a la usuaria que ella se ve bien con el corte que tiene. “De hecho no, el cabello corto le queda mejor. No soy su fan ni tampoco quería decir algo bueno de ella, solo doy un punto de vista objetivo”.