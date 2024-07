“Más animado es un funeral”: Revelan reacción del público en concierto de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, no solo por su relación con Christian Nodal, los rellenos que usa en sus looks o su presunta amistad con Cazzu, sino también por su último concierto, el cual la ha hecho el centro de crueles comentarios.

La artista ha hecho sordos a la polémica que la rodea después de oficializar el romance con el intérprete de música regional mexicana, quien apenas dos semanas atrás había confirmado el fin de su relación con la rapera argentina.

Ángela Aguilar | (@angela_aguilar_/Instagram)

“Recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no rompimos nada... es amor. Dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, declaró la joven defendiéndose hace semanas atrás.

Sin embargo, parece que esto no fue suficiente para que la opinión pública la perdonara, pues aún sigue siendo objeto de comentarios negativos e incluso su público la habría “castigado” en su más reciente show.

Así fue el último concierto de Ángela Aguilar que desató burlas

De acuerdo con un video que se ha hecho viral en TikTok, Ángela Aguilar no recibió la respuesta que esperaba de los fans y el público general que fue a escucharla cantar en la gira que mantiene con su padre, Pepe Aguilar y su hermano, Leonardo Aguilar.

La dinastía se presentó con Jaripeo hasta los Huesos en Dallas tras tres semanas de vacaciones al lado de su amor, Christian Nodal, con quien se le vio compartiendo románticos momentos en París.

No obstante, los presentes ni se inmutaron ante la presentación de Ángela Aguilar en su concierto, específicamente en la canción Qué Agonía que canta en el clip con mucha pasión y entrega. Ni aplausos, gritos o elogios, los fans no la apoyaron en su show.

“Amo el entusiasmo del público”, “Les pagó Nodal para que fueran”, “Da flojera que sean las mismas canciones seimpres”, “Las personas se le quieren tirar encima de la emoción...”, “La gente bien amena”, “Cero ovaciones”; fueron parte de los comentarios de los internautas.