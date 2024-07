¿Cómo lo logró? Revelan cuando mide la cintura de Ángela Aguilar y el resultado impactó a todos

Ángela Aguilar no ha dejado de ser tema de conversación desde que, el 10 de junio, reveló que estaba en una relación con Christian Nodal, siendo blanco de una ola de odio de la que no ha logrado salir.

PUBLICIDAD

Fue un video a través de TikTok el que provocó una serie de críticas a la cantante luego de que compararan videos de sus presentaciones con sus apariciones públicas, dejando ver que las caderas que presumía en sus conciertos, no eran las mismas con las que posaba en otras fotografías o clips que compartía, saliendo a la luz que podría valerse de ‘rellenos’ para lucir su envidiable figura.

Su reciente reencuentro con su familia y particularmente con su hermana Aneliz habrían dejado ver cuál sería el secreto de la figura de la más joven de la Dinastía Aguilar, y sería nada más, ni nada menos que los pilates, acabando de una vez por todas con la ola de burlas que le hicieron por el uso de rellenos.

Ángela y su hermana Aneliz Aguilar Instagram: @aneliz_aguilar (Instagram: @aneliz_aguilar)

¿Cuánto mide la cintura de Ángela Aguilar?

Es un hecho que Ángela Aguilar no solo es un ícono del regional mexicano, también todo un referente de estilo que plasma en sus looks no solo sus raíces, si no un giro moderno que le ha valido de las miradas de exigentes amantes de la moda.

Sin embargo, su controversial relación con Christian Nodal le ha valido que los curiosos, busquen más detalles sobre su vida, incluyendo, la verdad detrás de la figura de sirena que presume, y, mientras el uso de las famosas esponjas se confirma o se desmiente, una nueva interrogante salió a la luz, y es ¿cuánto mide la cintura de Ángela Aguilar?

La cintura de Ángela Aguilar es uno de los aspectos de su cuerpo que más destaca, sobre todo con el uso de corsés, esos que ella misma ha hecho todo un sello en su estilo, esta es la razón por la que hubo quienes se dieron a la tarea de resolver el ‘misterio’ y revivieron una de las declaraciones de la cantante sobre su cuerpo que dejó a todos boquiabiertos.

En una entrevista para ‘HOLA!’, reveló que en su guardarropa posee algunas piezas de Flor Silvestre, pero lo que más sorprendió fue que la primera vez que se puso un vestido de su abuela fue a los 15 años, confesando que posee medidas similares a las de la actriz: “Algo súper raro de mi abuela y mío es que tenemos las mismas medidas de cintura, de busto... 90-60-90 al igual que la abuela”.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

¿Cuál es el secreto de la figura de Ángela Aguilar?

Su reciente fotografía con Aneliz, habría dejado ver que uno de los secretos de Ángela Aguilar para presumir su esbelta figura son los pilates, un ejercicio que no solo ayuda a perder peso, sino que tonifica el cuerpo.

En la imagen se les pudo ver a ambas en el salón del lugar posando frente al espejo con outfits deportivos, pero quien se llevó las miradas fue, Ángela Aguilar quien llevó unos leggings blancos y top que dejaban al descubierto sus ya famosas caderas y diminuta cintura.