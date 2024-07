¿Celoso? Esto fue lo que dijo el esposo de Victoria Ruffo sobre el encuentro con Eugenio Derbez

El mundo del entretenimiento mexicano se paralizó días atrás con la llegada de Tessa, la nieta de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, que propició el reencuentro entre los dos artistas mexicanos que tienen una rivalidad de larga data, exactamente desde su separación en 1997.

PUBLICIDAD

El motivo del ‘odio’ se originó porque presuntamente la actriz le puso trabas al comediante para ver a su hijo, José Eduardo Derbez, mientras que ella alega la engañó con una boda falsa, cuestión que hirió sus sentimientos.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo | (Instagram: @alexrosaldo)

La realidad es que después de este traumático episodio que los enfrentó por la custodia del pequeño, cada quien hizo su vida por separado. Él encontró el amor en Alessandra Rosaldo, mientras que ella se casó con el político, Omar Fayad.

Recientemente se vieron en el nacimiento de la bebé, cuestión que intentaron manejar con diplomacia. “Ella me dijo: ‘Felicidades, abuelo’, y yo le dije ‘Felicidades, abuela’, y hasta ahí, no cruzamos muchas palabras, nada más ‘Felicidades, felicidades’, y se acabó”, reveló Derbez sobre el momento.

Lo que dijo el esposo de Victoria Ruffo sobre el encuentro con Eugenio Derbez

No obstante, muchos se preguntan cuál fue la actitud del actual Embajador de México en Noruega ante el reencuentro de su esposa con su famoso ex, con quien no tendría una mala relación personal, dicho por el propio Derbez.

“Fue complicado, pero ya después que entramos al cuarto todos, empezamos a hablar. Omar es divino, se portó espectacular, venía llegando de Noruega, es un tipazo, y eventualmente nos dimos un abrazo”, lo valoró el artista.

Victoria Ruffo Instagram: @victoriaruffo (Instagram: @victoriaruffo)

En cambio, el ex gobernador de Hidalgo fue menos cariñoso pero dejó claro que no existe roce entre ellos. “La verdad muy bien, muy normal, muy afectivo, cálido, sin ningún problema”, dijo el político mexicano.

“A estas alturas yo creo que por los hijos uno hace todo y yo veo muy bien que mi esposa tenga esa gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo veo también en Eugenio una gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo lo que vi fue un encuentro de familias de mucha armonía, eso es lo que vimos”, agregó para zanjar cualquier especulación de crisis en la pareja por la distancia.