¿A Belinda o Cazzu? Nodal estrena nuevo tema y su letra estaría dirigida hacia esta de sus exs

Nodal sigue en medio de la conversación por su relación con Ángela Aguilar, pero también por el nuevo tema que está por estrenar, llamado No me 100to bien, el cual estaría dirigido hacia alguna de sus exparejas. ¿Belinda o Cazzu? Esta es la gran pregunta que rodea a los internautas, quienes se atreven a realizar sus suposiciones.

La canción estará disponible oficialmente el 4 de julio, pero se conoce el adelanto de su letra, la cual ha dejado fuertes revelaciones que podrían vincularla de forma más directa con la intérprete de Luz sin gravedad.

Christian Nodal Instagram: @nodal

Belinda y Nodal estuvieron juntos por dos años, aunque se conocieron en 2019 cuando este aún tenía novia, específicamente en la entrega de los Premios de la Radio 2019, en Grand Prairie, Texas. No obstante, el amor surgió cuando ambos fueron jurado de La Voz México.

Su relación estuvo rodeada de muchas críticas por la diferencia de edad, ya que ella tenía 28 años, mientras él tenía 21. Se dice que también fue un romance lleno de altibajos, por lo que se separaron definitivamente en febrero de 2022 pese a haberse comprometido con un anillo de tres millones de dólares.

Esto es lo que dice el nuevo tema de Nodal

Pues bien, el nuevo tema de Nodal, No me 100to bien, diría entre su letra fuertes frases como: “buscando la tranquilidad que tu amor nunca me supo dar y aún me cambia esta ciudad, que no para de buscar por las noches cuando la soledad me abraza y no me deja ver”.

“He intentado olvidarte con otras, si me tomé como 200 copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé, que no me 100to bien”, recita el famoso según Glamour.

Los internautas creen que esta canción sería respuesta al tema de Belinda, 300 noches, donde dice cosas como: “300 noches han pasado y sigo pisando el pasado. No puedes seguir siendo el rey, sin esta reina a tu lado. Baby, míranos. Ahora somos dos extraños y se siente tan extraño”.