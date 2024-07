Tras inesperada noticia, tunden a Angélica Vale por su aspecto y por “exhibir” a su hijo

Angélica Vale es una de las figuras más queridas y respetadas en el mundo del entretenimiento en América Latina y es que aunque es hija de la icónica actriz y cantante Angélica María y el comediante Raúl Vale, ella ha logrado destacar por cuenta propia.

Vale comenzó desde muy niña en shows de televisión y posteriormente en programas de variedad. Si bien siempre ha sorprendido con sus imitaciones, su papel protagónico en la exitosa telenovela “La Fea Más Bella” (2006-2007), adaptación mexicana de la colombiana “Yo Soy Betty, la Fea”, fue lo que la catapultó a la fama internacional.

Como cantante, Angélica Vale también ha dejado una marca, lanzando varios álbumes y ha participado en musicales teatrales, mostrando una voz poderosa y emotiva que complementa su talento actoral.

Angélica Vale La conductora siempre ha demostrado su gran talento (Instagram)

Ahora, tras el éxito obtenido con su participación en el programa “Juego de voces” y de ofrecer algunas funciones de la puesta musical “Mentiras”, Angélica se ha tomado un merecido descanso. Eso sí, no se ha escapado del escrutinio público pues recientemente se vio envuelta en una trágica noticia.

Angélica Vale sale a desmentir su propia mu3rte

En las últimas horas, ha circulado en redes sociales información falsa en la que afirman que la actriz había fallecido. La incertidumbre estalló pero en pocas horas, ella misma salió a hacer frente a los dimes y diretes, demostrando que está en perfecto estado de salud, disfrutando de su familia en casa.

“Este video no es desde el más allá, estoy con mi hijo Dani, estoy perfectamente bien. Dejen de matar a gente en redes sociales, ¡qué babosada!”, exclamó Angélica en una historia de Instagram. “No digan babosadas por favor, no crean babosadas. Ves cómo no le puedes creer a todo lo que sale en el internet”, enfatizó.

La conductora lamentó profundamente la preocupación innecesaria que estos rumores habían provocado en sus familiares y seres queridos que no viven con ella.

“Sobre todo porque tenemos gente que son familiares que no viven con nosotros y nomás los preocupan a lo menso (...) Aquí estoy... las personas dicen que ya me morí y no”, concluyó.

Si bien lo importante era desmentir los rumores, internautas se enfocaron en otro detalle: que su hijo menor aparece en el video, lo que hizo que algunos la criticaran por “exhibirlo” ya que consideran que no es un tema con el que deba jugar en su presencia.

“A mí Angelica Vale me encanta , siempre la he admirado pero en esta ocasión no me parece que haya sido la mejor decisión que exponga a su hijo en este video para desmentir que ella está muerta , los niños son muy vulnerables y debemos de protegerlos de las personas que andan por la vida diciendo cosas que no son y más en este caso de algo tan fuerte que se dijo de su mami . En mi manera de pensar quizá hubiese sido mejor que ella sola hiciera un video , me da pesar escuchar al niño hablando del tema”, señaló una usuaria.

Por otro lado, también la criticaron por su apariencia física. “Lady Ozempic”. “Ya ni pareces tu”. No te reconocí hasta que vi tu nombre!!”. “como que se le pasó la mano con los filtros. Además solo quiere que la pongan en las redes sociales para que hablen de ella. Nadie ha dado esa noticia. Es ella porque quiere facturar con esto porque no suena por ningún lado”, se lee.

Aunque Angélica ha tratado de llevar una vida lejos del escándalo, en los últimos meses ha bjeto de controversias debido a cambios en su apariencia física.

Eso sí, la actriz hace caso omiso a lo negativo que digan de ella y mejor aprovechó esta oportunidad para agradecer el apoyo y cariño de sus seguidores, al mismo tiempo que quiso enseñarle a su hijo la importancia de no difundir información no verificada.

En su mensaje en Instagram, Vale instó a la gente a ser más cuidadosa y responsable con lo que comparten en las redes sociales. La desinformación puede causar angustia innecesaria, y la actriz enfatizó la necesidad de verificar los hechos antes de propagar cualquier noticia.