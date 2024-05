¿Ya es una estrella de talla mundial? Captan a Angélica Vale en ceremonia junto a celebridades de Hollywood

Luego de haber conseguido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywod, Angélica Vale se ha seguido codeando con la crema y nata del mundo cinematográfico, tras presumir recientemente el encuentro que mantuvo con grandes celebridades, convirtiéndose en la envidia de muchos.

PUBLICIDAD

La actriz se ha posicionado como una de las más talentosas de México gracias al éxito que ha conseguido con distintas producciones como ‘La fea más bella’ -remake mexicano de la telenovela colombiana Betty la fea-, ‘Amigas y Rivales ‘Soñadoras’, entre otras.

Ahora que Vale se ha llenado de elogios por la nueva figura que presume al bajar varios kilos, ha sido captada en un evento de Hollywood aunque esta vez no dudó en mostrar su faceta de fanática.

Angélica Vale y su momento junto a grandes celebridades

Angélia Vale aprovechó la ceremonia de Chris Hemsworth en la que recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde estuvo acompañado junto a su esposa Elsa Pataky, sus tres hijos y grandes amigos de la talla de Robert John Downey Jr. y Anya-Taylor-Joy.

Es por ello que en medio del discurso del actor australiano, Angélica fue capturada como toda una fanática y tras viralizarse un encuentro entre Elsa y Anya, mexicanos notaron la presencia de la actriz de telenovela, quien vestía de manera sencilla con un suéter negro y abrigo en color celeste.

Por si fuera poco, Vale logró llegar hasta Downey Jr. con quien se tomó una selfie que más tarde presumió en sus redes sociales. Internautas no han tardado en dejarles mensajes de elogios y hasta sarcásticos por haber posado con el intérprete de Iron Man.

“Es Angélica Vale la que esta al fondo?”, se preguntó una usuaria en Instagram, situación que fue confirmada por la misma actriz con sus publicaciones del gran momento.

PUBLICIDAD

Angélica Vale / Robert John Downey Jr. La actriz tuvo su momento de fanática. (Instagram)

Aunque en esta oportunidad no se encontraba en el evento representando su carrera como artista, lo cierto es que Angélica sigue más vigente que nunca a sus 48 años con distintos proyectos, además, de lucir más guapa que nunca con un abdomen de acero gracias a un tratamiento hormonal que le permitió perder al menos 44 libras.

“Yo sé que muchas mujeres en su casa les gustaría que les dijera fue tal pastilla, y en dos semanas vas a estar así, pero no existe, me tardé como un año tres meses, es balancear, porque no dejé de comer nada, hacer ejercicio, y sí me ayudó una endocrinóloga”, confesó a la prensa sobre su radical cambio.