“Se veía aterrorizada”, el video que muestra cómo celaba Nodal a Belinda en público y las señas que le hacía

Aunque la relación de Belinda y Nodal terminó hace dos años, su noviazgo sigue dando de qué hablar y siguen saliendo detalles y videos a la luz.

Y es que se ha dicho por algunos videos que el cantante “maltrataba” a Belinda y de hecho en su tema Cáctus, que supuestamente está dedicado a Nodal, la cantante revela detalles.

“No todo fue lo que me mostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar”, dice parte del tema, donde aseguran que revelaría que Nodal la trataba mal.

Ahora ha resurgido un video en TikTok que deja ver cómo el cantante también la celaba en público y así reaccionaba ella.

El video que muestra cómo celaba Nodal a Belinda en público y las señas que le hacía

Una cuenta fan en TikTok compartió un video de Nodal y Belinda en el que van llegando a un evento y ocurre un momento incómdo.

La pareja baja de una camioneta y Nodal le toma la mano a la cantante y la agarra por la espalda y de inmediato un conductor del evento la saluda con un beso y abrazo, lo que al intérprete de De los besos que te di pareció molestarle.

Y es que cuando ella lo saludó él la soltó y se intentó acomodar el saco, aunque parece que le hacía señas a ella que se acomodara el vestido para que no se le viera nada.

Incluso, el mexicano deja caer su celular, y la mira muy serio, gesto que muchos aseguran era una señal que le daba a Belinda, pues ella se notaba nerviosa y estresada y no lo pudo ocultar.

“Vieron como Belinda lo miraba como con miedo”, “pobre Beli, se veía aterrorizada, qué feo momento la verdad”, “cuando Ella saludo al reportero El inmediatamente le soltó la mano a Belinda 🤨 “, “Ahí entendemos el SI SUPIERAN CÓMO TÚ ME TRATABAS”, “Belinda tenía miedo 😳”, “La cara de Beli la hemos hecho todas de voltear a verlo porque sabemos que se va a emputar”, “Pobre Beli, su carita después de que él chico levantó el celular ❤️‍🩹”, “se les notó la cara a ella de miedo y a él de enojo, adrede tiro el teléfono”, y “pobre, su carita de miedo me parte el alma”, fueron algunos de los comentarios en el video.

Muchos aseguran que esto muestra solo una parte de los maltratos y celos de Nodal a los que se enfrentaba Belinda, y afirman que afortunadamente salió de esa relación, aunque estuvieron a punto de casarse.