¡Ya superó a Nodal! Así fue captada Belinda junto a su supuesto novio empresario en estreno de serie

Parece que Belinda ya dejó a Nodal atrás de manera definitiva y es que recientemente fue captada con su supuesto novio, el empresario Gonzalo Hevia Bailléres.

Fue desde finales de 2022 que se habló de una posible relación entre el heredero del imperio del Palacio de Hierro y la cantante y luego ella misma compartió en redes una foto junto al guapo joven.

Sin embargo, nunca ha dicho que es su novio, ni se habían mostrado juntos de nuevo, hasta ahora, que fueron captados en el estreno de la serie ¿Quién lo Mató?, de Paco Stanley, donde Belinda actúa.

Así lució Belinda junto a su supuesto novio empresario en estreno de serie de Paco Sanley

Belinda asistió hace unos días a la premier de la serie de Paco Stanley ¿Quién lo mató?, donde da vida a Paola Durante, pero no fue sola.

Y es que a través de las redes se ha filtrado una imagen que muestra a parte del elenco sentados en el lugar, y al fondo se ve a Belinda, junto a quien se presume es su novio, Gonzalo Hevia Bailléres.

En la foto se ve a Belinda quien llevaba un espectacular vestido rojo y unos lentes Prada negros con el joven empresario a su lado muy sonriente.

Esto confirmaría que su relación va en serio, pues ya la acompaña a eventos, y que ella ya dejó atrás su relación con Nodal, aunque muchos aseguran que le ha dedicado varios de sus últimos temas como Cactus, porque no lo supera.

“OMG mira lo calladito que se lo tenía”, “wow ya lo lleva a estos eventos, creo que van muy en serio”, “espero que ella pueda ser feliz con él, se lo merece”, “me encantan, hacen una linda pareja”, “está mucho más guapo que Nodal y seguro tiene más dinero”, y “ella se merece ser feliz con él”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta los momentos Belinda no se ha referido a esta aparición con Gonzalo, y de hecho, durante la presentación de la serie la cantante fue criticada pues no quiso desfilar por la alfombra roja, sino hasta que estuviera vacía y no hubiera medios de comunicación.