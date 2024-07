¿Desaire a Ben Affleck? Jennifer Lopez reaparece y un ‘gesto’ con su anillo de bodas desata las alarmas

En los últimos días, los rumores sobre un posible divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck han cobrado fuerza y es que no solamente hace unos días la llamada Diva del Bronx se tomó unas vacaciones sin el actor, sino que ahora realizó un gesto en sus redes sociales con lo que delataría la tensión que se está viviendo en casa.

En una reciente publicación en redes sociales, Jennifer Lopez aparece promocionando el Ultimate Body Kit y el Complexion Booster de su marca JLO Beauty, mostrando los notables resultados de sus productos. Sin embargo, lo que captó la verdadera atención fue un detalle en su mano. Aunque llevaba puesta una joya, notablemente ausente era el anillo de diamantes verdes con el que Ben Affleck le propuso matrimonio en 2022.

Esto no pasó desapercibido para sus seguidores y los medios de comunicación, quienes de inmediato señalaron que el gesto podría ser clave en medio de los rumores de divorcio. Curiosamente, Jennifer sí lució el anillo en una campaña reciente de Coach, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si está enviando un mensaje a través de sus elecciones de joyería.

Jennifer Lopez La cantante volvió a encender la alerta sobre la separación con Ben Affleck (Instagram)

¿Jennifer Lopez y Ben Affleck a un paso del divorcio?

Las especulaciones sobre la estabilidad del matrimonio de Jennifer y Ben no son nuevas. En los últimos meses, ha habido múltiples informes sobre su aparente distanciamiento. La pareja, que ha sido objeto de un escrutinio constante desde que reavivaron su relación en 2021, ya no vive junta y ha puesto en venta su casa matrimonial en Beverly Hills. Además, se ha reportado que Jennifer está buscando una nueva residencia con la ayuda del agente inmobiliario Santiago Arana de The Agency.

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido una montaña rusa desde sus inicios en los primeros años 2000. Después de un compromiso fallido y años de separación, su reencuentro fue recibido con entusiasmo por sus fans. Sin embargo, la vida bajo el foco mediático ha sido un desafío constante. La pareja ha tenido que navegar por la presión de la fama, los compromisos profesionales y las complejidades de sus vidas personales.

La reciente ausencia del anillo de compromiso de Jennifer en sus publicaciones de Instagram podría ser una señal deliberada, o simplemente una coincidencia. No obstante, este pequeño detalle ha sido suficiente para alimentar las teorías sobre una posible ruptura. Las decisiones sobre qué compartir y qué omitir en las redes sociales pueden ser estratégicas, especialmente para figuras públicas de alto perfil como J Lo.

En medio de estos rumores, es importante considerar el impacto de las especulaciones en la vida privada de Jennifer y Ben. La presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser agotadora y, a veces, las parejas necesitan espacio para resolver sus problemas fuera del ojo público.

La pareja estaría luchando por su matrimonio

Eso sí, pese a los conflictos, la pareja ha mantenido un frente unido en varios eventos familiares. Recientemente, fueron vistos juntos en la graduación de secundaria de Samuel, el hijo de 12 años de Affleck. Lopez también pasó tiempo con la hija mayor de Affleck, Violet, en una fiesta de graduación.

En medio de estos desafíos, Jennifer Garner, exesposa de Affleck, ha mostrado su apoyo. No es ningún secreto que la ex pareja mantiene una relación cordial por la crianza de sus tres hijos sin embargo, algunos afirman que han pasado más tiempo juntos recientemente, incluso compartiendo el Día del Padre en su casa. A la par de esto, Lopez honró a Affleck en Instagram, llamándolo “héroe”, a pesar de los rumores de que ha hecho todo lo posible por salvar su matrimonio.

“Jenny ya ha tenido suficiente y realmente lo intentó, pero no puede hacer más, la situación no mejora, está peor”, dijo una fuente al Daily Mail a principios de este mes. Otra fuente dentro del campo de Affleck también le dijo a Page Six en mayo que el actor había “recuperado el sentido” sobre su matrimonio y también estaba contemplando el divorcio.