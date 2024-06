¿Necesitaba tiempo a solas? Tras vacaciones en solitario, así se reencontró J.Lo con Ben Affleck

Jennifer Lopez puede haber tenido una época de gloria en su carrera como actriz, cantante, bailarina, fashionista, modelo, empresaria y hasta directora sin embargo, los ojos de todos ahora están en la supuesta crisis matrimonial que estaría atravesando con Ben Affleck.

PUBLICIDAD

Aunque Jennifer Lopez y Ben Affleck no han aclarado el estado actual de su relación ni confirmado si están atravesando una crisis, sus acciones y compromisos por separado han alimentado los rumores.

Hace unos días, la diva del Bronx decidió viajar sola a Italia, aunque acompañada de algunos amigos. En varios videos captados por fans, se la puede ver disfrutando de una playa en Italia, donde los admiradores expresaron su afecto por ella.

Según informó Page Six, la artista se hospedó en un hotel en Positano, un pintoresco pueblo ubicado en un acantilado de la costa de Amalfi, en el sur de Italia. La propia intérprete de “On the Floor” compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram.

Ahora, en un reciente avistamiento capturado por Page Six, Jennifer fue vista en el asiento del pasajero de un vehículo, dirigiéndose a la oficina de su esposo, Ben Affleck. La cantante llevaba un top rojo y gafas de sol, aunque no se pudo confirmar si tenía puesto su anillo de bodas. Este avistamiento llega en un momento de intensa especulación sobre la estabilidad de su matrimonio.

Ben Affleck, de 51 años, fue visto saliendo de su oficina en Los Ángeles el martes por la noche, vistiendo un elegante traje azul marino y una camisa blanca. Lo que llamó la atención de los paparazzi fue su anillo de bodas, el cual mostró con orgullo mientras se dirigía a un estacionamiento con una gran bolsa de lona negra al hombro.

Affleck y Lopez han sido objeto de rumores de divorcio desde mayo. Informes sugieren que han estado viviendo en casas separadas, esto luego de que el “nido de amor” que compartían, apareciera en una publicación de una inmobiliaria. Affleck se estaría quedando en una casa de alquiler en Brentwood, California.

PUBLICIDAD

Jennifer Lopez Hija de Ben Affleck se presenta con nuevo nombre ( Jason Merritt, Frazer Harrison/Getty)

¿Están luchando por su matrimonio?

A pesar de los conflictos, la pareja ha mantenido un frente unido en varios eventos familiares. Recientemente, fueron vistos juntos en la graduación de secundaria de Samuel, el hijo de 12 años de Affleck. Lopez también pasó tiempo con la hija mayor de Affleck, Violet, en una fiesta de graduación.

En medio de estos desafíos, Jennifer Garner, exesposa de Affleck, ha mostrado su apoyo. No es ningún secreto que la ex pareja mantiene una relación cordial por la crianza de sus tres hijos sin embargo, algunos afirman que han pasado más tiempo juntos recientemente, incluso compartiendo el Día del Padre en su casa. A la par de esto, Lopez honró a Affleck en Instagram, llamándolo “héroe”, a pesar de los rumores de que ha hecho todo lo posible por salvar su matrimonio.

“Jenny ya ha tenido suficiente y realmente lo intentó, pero no puede hacer más, la situación no mejora, está peor”, dijo una fuente al Daily Mail a principios de este mes. Otra fuente dentro del campo de Affleck también le dijo a Page Six en mayo que el actor había “recuperado el sentido” sobre su matrimonio y también estaba contemplando el divorcio.