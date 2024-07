“Ya cambió a su hija”, Nodal presume a su segundo “bebé” y aseguran que se ve más feliz con él que con Inti

Nodal no solo se encuentra disfrutando de su relación con Ángela Aguilar al máximo, sino que también está enfocado en su trabajo, y está de gira por Europa.

El cantante ha estado por París, Zurich, Londres, y Madrid, y cada concierto ha resultado todo un éxito y ha sido recibido por miles de fans con mucha emoción.

A través de las redes, el cantante ha dejado ver que alguien lo acompaña en la gira y no es Ángela Aguilar, pues ella volvió a Texas, donde ha estado pasando tiempo con sus padres y hermanos, sino con su “segundo bebé”.

Nodal presume a su segundo “bebé” y aseguran que se ve más feliz con él que con Inti

Recientemente Nodal dejó ver que está viajando con su “segundo bebé”, y se trata de su perrito Chichí, quien no lo ha desamparado.

En las fotos y videos compartidos en su cuenta de Instagram se ve al cantante viajando en el avión y al lado su perrito, y en otra se ve que lo está cargando y escribió “Chichí y yo estamos listos para ustedes España”.

Esto ha desatado indignación en redes pues aseguran que se ve más feliz con su perrito que con su hija Inti, a quien tiene semanas que no ve.

“Creo que ya cambió a su hija también 🤦‍♀️”, “Así deberías retrarate con tu hija no seas un padre ausente los años pasan rápido!”, “chichí le quitó el puesto a inti😂”, “Debes sacar tiempo para tu hija”, “Ahora prefiere a un perro que a su hija te pasas Nodal”, “entiende que dejaste a la madre no a la hija, que vergüenza das”, “Que vaya a cuidar su hija que busca remplazo!🤬🤬🤬”, “el perro no se ve muy feliz, como que no le gusta su dueño”, y “que pena que tengas a un perro para arriba y para abajo en lugar de a tu hija”, fueron algunas de las críticas en redes.

Aunque el cantante no había mostrado antes a su perrito, aseguran que a Ángela le encantan estas mascotas, por lo que presumen que lo adoptaron juntos.