“Eso dolió”, Leonardo Aguilar da “cachetada” a Nodal con mensaje a ex de Ángela y así reaccionó ella

La relación de Ángela Aguilar y Nodal va de maravilla y ya los famosos presumen su noviazgo en redes sin temor al qué dirán, dejando ver lo felices que son.

La nueva pareja ha estado viviendo su amor al máximo y han estado de viaje por Roma, Ecuador, Texas, París, pero parece que la relación entre el cantante y la familia de la mexicana no es la mejor.

Hasta los momentos, ni Pepe Aguilar, ni sus hermanos Leonardo ni Aneliz se han pronunciado sobre la relación de la joven con Nodal, que tanto ha sido criticada.

De hecho, la intérprete de Agonía tenía semanas sin ver a su familia, pero este fin se reencontraron y ofrecieron en Texas su show “jaripeos hasta los huesos”.

Sin embargo, sorprendió un mensaje que su hermano Leonardo le dedicó a un ex de Ángela, que ha desatado sospechas de tener una mala relación con Nodal.

Leonardo Aguilar dedicó mensaje a ex de Ángela Aguilar y así reaccionó ella

Hace unos días Leonardo Aguilar recibió un premio por su carrera y compartió el momento en redes junto a un escrito de agradecimiento a su padre, Pepe Aguilar.

“Muchísimas gracias a SESAC por este reconocimiento. Es increíble como mi melodía le llegó a tantas personas. Gracias a él patrón @pepeaguilar_oficial por grabar la canción y a @grupointocable!! Definitivamente marca un antes y un después en mi carrera como cantautor”, fue el mensaje del joven.

Sin embargo, lo que más sorprendió es que le agradeció a Gussy Lau, quien es compositor de música regional mexicana y fue novio de Ángela hace unos años. “Gracias a @gussylau por incluirme en este proyecto 🙏🏼🙏🏼 “, escribió el joven.

Este mensaje fue tomado por muchos como un desprecio o desplante a Nodal, quien es el actual novio de Ángela.

Ángela Aguilar Así reaccionó la cantante al mensaje de agradecimiento de su hermano a su ex (@leonardoaguilaroficial/Instagram)

“Uhh a Nodal le debió doler jaja”, “uy me parece una indirecta para su cuñado actual, creo que no es aceptado por los Aguilar”, “es más querido el ex que el actual jaja”, “pobre Nodal, tremendo desprecio del propio cuñado”, “como cuando no te quiere ni el cuñado”, “uy prefieren al ex que a él jaja”, y “se nota que los Aguilar no quieren a Nodal”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la reacción de Ángela, pues dejó dos emojis de fuego en la publicación, dejando ver que no le molesta que su hermano tenga una buena relación con su ex y hasta le agradezca por sus logros.

Cómo fue la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau

Gussy Lau y Ángela Aguilar tuvieron una corta relación en el 2022, pero todo se complicó luego que se filtraran unas fotos de ellos donde se estaban besando.

“Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo... Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen”, comentó Gussy en ese entonces.