“Volvieron las esponjas”, el look de Ángela Aguilar en concierto por el que dicen que usó “rellenos” de nuevo

Ángela Aguilar volvió a los escenarios este fin de semana, luego de unas semanas de ausencia mientras estaba con Nodal disfrutando de unos días de vacaciones por París.

La cantante se presentó con su padre, Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar, en Texas con su show “jaripeos hasta los huesos”, lo que representó su reencuentro con su padre, luego de todo el escándalo mediático con su relación.

El show fue todo un éxito, y aunque ella lo hizo de maravilla y encantó con su voz y su talento, recibió burlas y críticas por su figura.

“Volvieron las caderas falsas”, el look de Ángela Aguilar en concierto con su padre por el que dicen que volvió a usar rellenos

Ángela Aguilar llevó un look de los que acostumbra con corsé y falda larga y ancha mientras cantaba montando su caballo, pero también llevó un pantalón ajustado.

La joven lució un ajustado corsé strapless plateado con tonos de brillos y un pantalón ajustado en tono rosado con brillos al final del pantalón y tacones rosas.

Aunque lucía hermosa, la joven recibió burlas y críticas pues la acusan de nuevo de usar rellenos para acentuar sus curvas.

“Y volvieron las caderas falsas”, “otra vez usando relleno falso”, “esta chica no entiende que ya sabemos que esas no son sus caderas”, “se le nota el relleno, ya para niña”, “pero esta chica no se cansa de hacer el ridículo”, “ya sabemos que no son curvas reales chica”, “ahí se ven las esponjitas, aunque están menos exageradas jaja”, “otra vez volvió a usar relleno, se nota”, y “para verme así prefiero verme natural”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Y es que en otros atuendos que ha llevado la joven, usando jeans o vestido sus caderas no lucen tan anchas y grandes, por lo que en redes aseguran que para sus presentaciones lleva este tipo de relleno en el pantalón.

Una de las veces que aseguraron que lució su figura al natural fue cuando fue captada llegando a Ecuador con Nodal, donde llevaba unos jeans, camiseta y zapatos negros, pues aseguraban que sus caderas se veían más delgadas y menos pronunciadas, y desde entonces las críticas a su figura han aumentado.