Más enamorado que nunca: Canelo presume a su pareja, pero la llaman “interesada” por estos detalles

La pareja tiene tres años casada y aseguran que no lucen felices.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no ha pasado por alto el cumpleaños número 28 de su esposa Fernanda Gómez al usar sus redes sociales para dejarle un tierno mensaje demostrando su amor por ella, aunque internautas se han encargado de resaltar un detalle de la modelo.

La pareja que formalizó su unión en 2021 con una majestuosa boda llena de lujos tras convertirse en padres de la pequeña María Fernanda ha presumido sus distintos viajes, siendo Roma, Italia uno de sus últimos destinos.

Ha sido con uno de sus momentos romántico en la Fontana Di Trevi con el que el boxeador ha aprovechado para dedicarles sus palabras de amor y felicitaciones a la madre de su hija menor.

El detalle de la esposa del ‘Canelo’ por el que la llaman “interesada”

“Feliz cumpleaños mi amor @fernandagmtz que cumplas muchos más y que la vida me permita verlos. TE AMO❤️ gracias por todo😍”, fue el mensaje de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para Fernanda Gómez.

Pese al romántico momento de los esposos en donde se les puede ver lanzando una piedra a la fuente de los deseos para luego darse un beso, internautas aseguran que lucían con desanimo, por lo que algunos se atrevieron a tildar a Gómez de “interesada”.

Y es que si bien, en el audiovisual se puede ver como ella le da un beso en la mejilla, seguidamente él busca darle un beso en la boca pero esta luce con “desgano” según algunos usuarios por lo que han sido muchas las advertencias que le han dejado al pugilista sobre su relación.

“Canelo esa mujer no te quiere mijo”, “Cuando te quieren se nota y cuando no más”, “Se viene DIVORCIO MULTIMILLONARIO”, “No se miran muy felices como que ya es rutinaria su relación”, “Eres mucho hombre canelo, para tan poco cariño”, “A mí lo que me gusta es lo enamorada que está ella de su esposo 😂”, han sido algunos comentarios en la publicación colgada en Instagram.

Lo cierto es que la relación de la pareja no ha sido de color rosa, pues luego de iniciar su romance en 2016 se separaron al año siguiente y fue hasta 2018, después de otra relación fallida del boxeador mexicano, que retomaron su noviazgo.

Durante este periodo nació su hija María Fernanda, por lo que más tarde se dieron una segunda oportunidad y lograron realizar su boda en Punta de Mita, Nayarit, a la que acudieron distintos famosos, para luego terminar con una lujosa luna de miel en Croacia.