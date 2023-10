La hija del Canelo revoluciona la moda del regional mexicano con 2 vestidos: ¿cuál es tu favorito?

Saúl Álvarez, mejor conocido como Canelo Álvarez, podrá ser uno de los boxeadores profesionales más importantes del mundo sin embargo, fuera del ring, es un padre que ha dado todo por los suyosm



El actual campeón mundial de peso supermediano tiene cuatro hijos: Emily, quien es fruto de su relación con Karen Beltrán; Mía, fruto de su relación con la modelo Valeria Quiroz; María Fernanda, fruto de su relación con Fernanda Gómez y Saúl, fruto de su relación con la empresaria Nelda Sepúlveda.



Todos le han dado muchas razones para que se sienta orgulloso sin embargo es su hija Emily quien ha sorprendido a todos.

Emily Álvarez La hija de el Canelo ha deslumbrado con su estilo (Instagram)





La joven no sólo heredó el carisma de su padre sino además su amor por los deportes, convirtiéndose en una campeona de Salto Ecuestre.



Emily no sólo ha ganado gran prestigio como deportista sino que ahora lo ha hecho como fashionista y no es extraño que pronto se convierta en un ícono.



La hija de El Canelo construye su propio camino .

Fiel a su amor por el Salto Ecuestre, la joven se dejó ver con dos vestuarios dignos de una princesa.



Además sorprendió al revelar que su amor por la moda la podrían estar encaminando a la actuación y al modelaje.



“En este momento la actuación y el modelaje son cosas que uno intenta, pero como tal, no tengo planeado seguir haciéndolo”, confesó la joven en entrevista con la revista mexicana CARAS.



Fue gracias a un especial con dicha revista que la hija del deportista presumió sus elegantes vestidos estilo bohemio. ¿Cuál te gusta más?



Emily nació cuando Saúl tenía 17 años, mucho antes de ser uno de los deportistas mejor pagados y tener los lujos que tiene ahora. Esto hizo que la adolescente presenciara el crecimiento de su padre, razón por la que tienen una conexión muy especial.



La mayor de los hijos de Álvarez ha aprendido de dedicación y esfuerzo gracias a las enseñanzas de su padre por lo que no será extraño verla triunfar a lo grande.