“Dejo de creer en el amor”: 4 señales por las que Karol G y Feid habrían terminado y fans están destrozados

Karol G y Feid son una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo que aunque mantenían su relación en privado al principio, ya la presumen en redes y al mundo sin temor.

PUBLICIDAD

Aunque no se sabe cuánto tiempo tienen juntos, fue en junio del año pasado, cuando hicieron pública su relación y se mostraron tomados de la mano durante el concierto de Feid en el Kaseya Center en Miami.

Desde ese entonces la pareja se ha mostrado junta en redes, eventos, conciertos, y lugares a los que van, dejando ver lo enamorados y felices que están.

Pero, recientemente han salido algunos rumores sobre una supuesta ruptura, esto tras algunas pistas y señales que supuestamente han dejado y aquí te las mostramos.

4 señales por las que Karol G y Feid habrían terminado

Feid habló triste de Karol G

A través de redes se ha viralizado un video en el que Feid se muestra triste y asegura que Karol G “está muy lejos”.

Esto ha hecho sospechar a que el colombiano se refiere a que ya no están juntos y terminaron, pero algunos fans aseguran que puede referirse a que está lejos de gira y no se han visto.

PUBLICIDAD

Además, el video es del año pasado, no es actual, por lo que no tendría que ver con una ruptura.

Canción de despecho de Feid

Feid lanzó hace unas semanas el tema SORRY 4 THAT MUCH de despecho, donde habla de una separación, lo que también ha hecho que se desaten los rumores de ruptura.

“Antes de que te vayas a ir te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz todo este tiempo junto a ti me hizo creer en toda’ las cosas que me hablaron de ti… Estoy mejor sin ti, así me quedé roto. De esa fiesta en Berlín, solo nos queda la foto”, dice parte del tema.

No han publicado fotos juntos

Los famosos también han desatado sospechas de separación debido a que ninguno de los dos ha compartido fotos juntos en redes desde el pasado 19 de mayo.

Cada uno está enfocado en su carrera y sus conciertos, lo que podría justificar que no se vean o tengan tiempo sin publicar una foto juntos, pero esto ha preocupado a los fans.

Fuente aseguró ruptura

Algunos medios como Hoy Día aseguraron que una fuente habría revelado que la pareja terminó su relación.

Los presentadores afirmaron que una fuente dijo que la famosa pareja había terminado pero ellos no han confirmado ni desmentido nada aún.

Esto ha desatado la preocupación en los fans, quienes están destrozados y aseguran que si ellos terminaron “dejan de creer en el amor”.

“Me niego a creer que ya no están juntos”, “si ellos terminaron ya yo no creo en el amor”, “no me digan que eso es verdad porque no lo voy a superar”, “espero que todo sea falso”, “no por favor, ellos son una pareja bonita y real”, y “amo a estos dos juntos, no me imagino ya no verlos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, hasta los momentos ni Karol ni Feid han hablado sobre esto en sus redes, así que solo queda esperar.