“Es hermosa”, ella es la hermana de Karol G que pocos conocen y fue “desterrada” de la familia por esta razón

Karol G es una de las cantantes colombianas más exitosas del momento que ha logrado una sólida carrera y cada vez gana más admiradores y seguidores en el mundo.

PUBLICIDAD

Su voz, talento y autenticidad encantan a sus fans, pero la famosa también ha demostrado ser una mujer muy familiar, que es muy unida a los suyos, especialmente a sus padres y dos hermanas Jessica y Verónica.

Sin embargo, existe una tercera hermana, que muy pocos conocen y es que fue “desterrada” de la familia por una polémica razón.

Ella es Katherin, la hermosa hermana de Karol G que pocos conocen y fue “desterrada” de la familia por esta razón

Se trata de Katherin Giraldo, quien es la hermana menor de Karol G, pero que fue “desterrada” de la familia porque no es hija de la madre de la cantante.

Y es que “Papá G” como es conocido el padre de la colombiana le fue infiel a su esposa, y producto de ello nació Katherin, y aunque tanto Karol G como sus otras hermanas sabían de ella y en un tiempo se llevaron bien, ahora están distanciadas y la han echado a un lado.

Incluso Katherin también se llevaba bien con su padre, pero en el 2021 reveló en un programa que tenía mucho sin hablar con él y luego compartió el chat de la última conversación que había tenido con él en el 2020 y se pudo ver que ella le escribía y ella no le respondía.

La joven confesó que cometió algunos errores con su padre y hermanas, pero que estaba arrepentida. “Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí súper libre y me desboqué, pero pues todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento”, dijo en el 2021.

PUBLICIDAD

Y también expresó lo mal que se sentía. “Pesa más para mí, porque no soy hija de la mamá de ese núcleo familiar. Por eso mi padre cortó toda forma de comunicación entre nosotros”.

Actualmente Katherin tiene su propia marca de café y también se desempeña como modelo, y ha dejado claro que le va muy bien, por lo que no tiene intenciones de recuperar la relación con su padre y hermanas por motivos económicos.

“ Mi único interés es recuperar ese vínculo, jamás me he ganado un peso por ser la hermanita de Karol G”, dijo al respecto.

La joven tiene más de 170 mil seguidores y en redes encanta con su belleza, bailes, y deja ver parte de su éxito como empresaria y sin duda sorprende el parecido de la joven con Karol G y sus hermanas.