Quién no recuerda a Mónica Robles en la serie “El señor de los cielos”. Ese maravilloso personaje fue interpretado por Fernanda Castillo, considerada una de las actrices más reconocidas de México. Esta hermosa mujer no sólo es talentosa y tiene una carrera de éxitos en la industria del entretenimiento, también tiene familia consolidada y una pareja que la apoya en todos sus proyectos.

Su historia de amor en la vida real es envidiada por muchos, pues su pareja es el guapo actor Erik Hayser con quien cumple 10 años de relación y fruto de su amor nació su hijo Liam.

Ambos destacan por ser una pareja muy unida y estable en el mundo artístico. Se conocieron en el 2014 cuando ambos coincidieron en una obra de teatro Password, la cual la actriz protagonizaba y de inmediato hubo química entre ellos, sin embargo, en ese momento el famoso tenía una relación.

En el teatro empezó la magia del amor

“Fue una sorpresa para mí, una sorpresa increíble. Yo fui a ver una obra de teatro donde estaba un amigo y llegué a ver la obra, cuando de pronto Fernanda salió al escenario y yo me quedé (haciendo un gesto de admiración) y me pregunté: ‘¿Quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto?’”, dijo el actor al canal de Las Estrellas.

Fernanda Castillo celebra 10 años con su pareja con una linda postal: ¿Quién es y cómo se conocieron? (Instagram: @fernandacga)

En esa oportunidad, ambos se cayeron muy bien y se empezaron a seguir en Instagram. Así pasaron seis meses hasta que se reencontraron en una obra de teatro, reseñó Milenio.

“Estábamos en Nueva York y mi amiga estaba enferma y yo le dije: ‘no, no vayamos a la fiesta, yo te voy a cuidar en mi cuarto’. Estábamos viendo la televisión y me dijo: ‘acabo de trabajar con este chico Erik Hayser’ y le digo: ‘ah sí, a mí Erik Hayser me gusta’. Ella me dijo: ‘Erik Hayser me gusta como para ti porque es muy amable, como un príncipe’ y yo le dije: ‘sí a mí también me gusta para mí pero tiene novia’, me dice: ‘no, ya no tiene novia y yo te lo voy a presentar’”, recordó la actriz en una entrevista.

Ambos se dieron la oportunidad de conocerse y tras 5 años de noviazgo, se comprometieron y casaron. En diciembre de 2021 nace su bebé Liam y hoy celebran 10 años de una vida juntos, superando todas las pruebas que les pone la vida y cada uno brillando en su carrera profesional.

10 años construyendo amor

A propósito de su aniversario juntos, Fernanda Castillo publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes que muestran la historia de amor de esta pareja con un mensaje que enterneció a todos sus fans.

“Lo que tu y yo hemos construido en estos 10 años es lo más hermoso e importante que tengo en la vida. Gracias con todo mi alma @erikhayser. En los momentos complejos , cuando es más difícil encontrar la dirección, gracias por luchar juntos. En la salud y la enfermedad😅, la total juventud y la juventud madura 🤭, en la crianza y el noviazgo , JUNTOS. Te amo ♥️”, escribió la actriz mexicana.

Fans de Castillo y hasta sus colegas como Angelique Boyer y Carmen Villalobos le expresaron sus felicitaciones y cariño por estos 10 años de amor consolidado con Hayser.

“Amigos hermosos que se merecen todo el amor”, “Viva el Amor, VIVA SU AMOR ♥️ Los Amoo”, “Ay les amo!! Qué bonito se quieren. 🩵🩵🩵”, “Una gran, hermosa y ejemplar pareja❤️🔥🔥”, son algunos de los comentarios que recibió esta feliz pareja.