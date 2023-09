Fernanda Castillo ¿es Silvia Pinal en su juventud? estas fotos lo demuestran

Fernanda Castillo se ha hecho su propio espacio en la industria de la actuación y ha logrado convertirse en una de las actrices más queridas de México gracias a su talento y su carisma. Por si fuera poco, la artista se ha encargado de presumir el gran parecido que mantiene con Silvia Pinal durante su época dorada.

Aunque a muchos artistas no les gusta que comparen sus carreras y sus rasgos físicos con otros colegas, para Fernanda ha sido un placer que le resalten que es idéntica a la primera actriz, sino todo lo contrario, incluso ha realizado sesiones fotográficas para emular los años mozos de la mujer que describe como una de las más valiosas de México.

En 2015 Fernanda se encargó de revivir el pasado de Silvia para rendirle un homenaje a través de fotografías icónicas y quedó registro a través de un video publicado en el canal oficial de Youtube de The Guilty Code.

Las fotos de Fernanda Castillo que confirman su parecido con Silvia Pinal

Fernanda Castillo estuvo a punto de interpretar a Silvia en su serie biográfica pero pese a que ha sido su sueño, en su lugar lo hizo Itati Cantoral, pues ella estaba comprometida con su personaje en la exitosa serie ‘El señor de los cielos’.

Me acabo de dar cuenta que Fernanda Castillo es idéntica a Silvia Pinal en Viridiana y El Àngel Exterminador 😱😱😱 pic.twitter.com/r5igcqzmEv — Víctor, el poblano (@Vittoriowsky) June 4, 2022

“Carla Estrada me buscó y era el sueño de mi vida… Y es que sí, sí me parezco y mucho, en la voz y los ojos... Trabajé mucho cuando empecé en ‘Mujer... casos de la vida real’ y supe que ella siempre decía que sí, que claro que me parecía mucho a ella”, contó.

Castillo volvió a presumir su parecido con Silvia en agosto de 2022 tras el homenaje que le hicieron a la madre de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán en el Palacio de Bellas Artes, al cual tampoco pudo asistir pero colgó unas fotografías en blanco y negro.

Fernanda Castillo / Silvia Pinal (Instagram)

“Veo esta foto y hasta pienso que podría ser yo… Qué ganas de haber estado en el merecidísimo homenaje a la primera actriz #SilviaPinal”, escribió.

Ante las constantes comparaciones que ha Fernanda ha tenido con la actriz de cine, bromeó al confesar que llegó a cuestionarle a su madre su verdadero origen.

“Cuando me empezaron a decir que me parecía mucho a Silvia Pinal, yo le decía a mi mamá: ‘dime la verdad, no me voy a enojar’. Yo creo que me robaste de la casa de Silvia Pinal porque a ti no me parezco nada y a la señora me parezco un montón”, contó.