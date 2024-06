La familia de Colin y otras modificaciones impactantes de “Bridgerton” con respecto a los libros

La serie de Netflix, “Bridgerton”, sigue indetenible tras el estreno de la segunda parte de la tercera temporada. Ya se confirmó que la cuarta estará basada en la vida amorosa y posible casamiento de Benedict Bridgerton. Los internautas están claros que esta nueva etapa también estará llena de impactantes cambios en relación con los libros, como lo ha hecho hasta ahora Shondaland.

En esta última entrega, centrada en el amor de Colin Bridgerton y Penélope Featherington, hubo muchas modificaciones, desde el matrimonio de la pareja, hasta la trama con algunos de los otros personajes de la popular serie.

Estos son los cambios que han sufrido la trama de los libros en la serie

1. La reina Charlotte

La reina Charlotte llega a la serie para hacerle frente a Lady Whisteldown, para balancear el poder que tiene la columnista dentro de la sociedad, y propiciar una interesante competencia para ser la más influyente, pues en los libros, su majestad no tiene mayor relevancia.

2. La verdadera razón del matrimonio de Colin y Penélope

En la tercera temporada, Penélope está decidida a no esperar más por un hombre, por lo que sale a buscar un esposo que la ame, y es Colin quien la ayudaría en este proceso tras ofrecerse, pero tras darse un beso, él no puede dejar de recordarlo. Penélope cambia de look y comienza a traer las miras y Bridgerton se da cuenta de su amor hacia ella.

Luego de que lord Debling le retiró su propuesta de matrimonio tras darse cuenta que los amigos se amaban, ella sale fúrica hacia su casa, pero Colin entra al carruaje y en marcha le confiesa todo lo que siente. Esto termina de un fogoso encuentro sexual que queda a mitad porque llegan a la casa de Colin, y es cuando él le propone casarse.

Si embargo, las páginas del libro sostienen que aunque él gustaba de ella, el amor no fue la principal razón para casarse, sino el honor, porque él no podía desprestigiar de esa manera ni a su familia, ni a su gran amiga.

3. La boda de Colin y Penélope

La historia de la pareja fue una de las esperadas y ansiadas por los lectores e internautas, pues el amor de ella hacia él ha estado presente en cada una de las entregas, por eso que se acordó que Penélope se merecía una hermosa boda, ya que en la versión de los libros esta no aparece fue en entonces cuando Shonda Rhimes decidió que la iglesia debía abrirse para ellos al ritmo de “Yellow”, de Coldplay, para representar la característicos color que representó a la Featherington en las dos primera temporadas.

4. El heredero de los Featherington

La familia estaba en serios problemas financieros tras el asesinato de Archibald Featherington y la estafa que haría su primo Jack Featherington, quien supuestamente había llegado para solventar todo, pero terminó empeorando la situación de las mujeres de la familia, por lo que Portia falsifica la firma de Jack para no perder la casa.

Pero, el engaño le dura poco, y le dan un ultimátum de que algunas de sus hijas deben tener un hijo varón para quedarse con la vivienda y todos los bienes de los Featherington. Pues, al final de la temporada tres, Phillipa y Prudence, logran embarazarse, pero tienen niñas. Y es Penélope, quien da el heredero y salva a la familia, una realidad muy distinta a la que aparecen en las líneas de la obra de Julia Quinn.

Ella es quien tiene una niña, a quien llaman Agatha, pero para Netflix prefirieron un niño, para darle una lección a Portia, que la hija en la que nunca creyó, fue quien la salvó de todo a ella y las hermanas.