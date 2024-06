“Había más química que con Nodal”, la foto de Belinda y Zac Efron que revivieron y causa sensación en redes

Belinda es una de las cantantes y actrices más famosas que aunque nació en España se crio en México y comenzó su carrera en este país, por lo que se siente mexicana.

PUBLICIDAD

La joven no solo es talentosa, también es hermosa, y ha tenido un historial amoroso extenso, pues miles de hombres caen a sus pies, embobados con su carisma y hermosura.

Uno de ellos fue Nodal, con quien tuvo una relación de casi dos años, y hasta estuvieron comprometidos, pero terminaron de la peor forma y sus fans están agradecidos que no siguiera con él pues aseguran que no le convenía.

Sin embargo, la famosa ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes actores de Hollywood y con uno de ellos aseguran que hubo una gran química, incluso que se notaba más de lo que se le veía con Nodal.

La foto de Belinda y Zac Efron por la que aseguran que tenía más química con él que con Nodal

Fue e n el 2017 cuando Belinda y Zac Efron trabajaron juntos en la película Guardianes de la Bahía junto a Dwayne Johnson, Kelly Rohrbach, y Alexandra Daddario.

Aunque la cantante y actriz tuvo un papel pequeño, pues interpretó a Carmen, una chica de dinero que estaba en peligro en un yate que se estaba incendiando, convivió con Dwayne y Zac, quienes fueron los guardianes que las rescataron.

Esto le permitió a la famosa conocer a estos actores, y en redes han revivido la foto que ella y Zac se tomaron el día de la grabación en el que lucen sonrientes y felices.

PUBLICIDAD

“Con él había más química que con Nodal”, “alguien así te mereces mi Beli, no el otro esperpento”, “wow esto sí es un papacito”, “harían una linda pareja”, “ojalá fueran novios, se ven divinos juntos”, “con este sí hay amor y química, él sí te representa”, “tendrían unos hijos hermosos”, y “wow no me acordaba de esta foto, que recuerdo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Tras trabajar con ella, le preguntaron al actor qué pensaba de la intérprete de Luz sin gravedad y aseguró “Belinda fue fantástica. Es muy dulce, muy encantadora...Y está muy bien en la película”, con una enorme sonrisa.

Aunque han pasado 7 años desde que hicieron la película, y luego no se han vuelto a encontrar, los fans le piden a Belinda que se dé una oportunidad con el actor, pues harían una linda pareja.