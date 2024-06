Belinda da sus primeras declaraciones sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar se vieron envueltos en polémica después de confirmar su relación sentimental. El cantante recién había anunciado su ruptura con Cazzu, con quien tiene una hija que no ha cumplido ni un año. Después de semanas sin decir nada al respecto, Belinda finalmente decide romper el silencio.

PUBLICIDAD

El sonorense y la hija de Pepe Aguilar han acaparado los titulares de las noticias y se mantuvieron varios días como la tendencia número uno en México después de revelar oficialmente su noviazgo.

Rápidamente, los rumores alrededor de ellos se comenzaron a esparcir, pues hay quienes aseguran que se casaron en Italia e incluso recibieron la bendición del Papa; también se dijo que Ángela Aguilar habría sido la tercera en discordia en la relación de Nodal y Cazzu.

No obstante, fue la misma intérprete de “Qué Agonía” la que desmintió los chismes personalmente y sentenció que no estaba casada, además de que solicitó la comprensión del público, argumentando que: “No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor”.

¿Qué dijo Belinda sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Una de las opiniones más esperadas respecto al tema, es la de Belinda, ex novia de Nodal con la que incluso se comprometió y tuvo una ruptura tormentosa.

Reporteros de “De Primera Mano” la interceptaron en un aeropuerto en Los Ángeles acompañada de su papá, donde le preguntaron acerca del nuevo romance del intérprete de “Botella tras Botella”.

“¿Te sientes muy aludida con todo lo que está pasando con tu ex?”, cuestionó la reportera:

PUBLICIDAD

“No tengo comentarios de nada, por favor”.

Después, la reportera indagó sobre su situación sentimental, preguntándole si su corazón estaba contento; aunque la interrogativa fue esquivada por la cantante, su papá respondió por ella: “Contentísima, está aquí con su padre”.

Para concluir con el tema, Belinda dio su declaración final: “No tengo comentarios de chismes, ni de nada. De verdad yo no me dedico a eso, gracias. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en plataformas, la música, yo sólo me dedico a eso”.