¿Es transfóbica? Ivonne Montero reiteró críticas a trans en certámenes femeninos de belleza y desató controversia

El debate sobre la participación de hombres trans en concursos de belleza ha estado en la palestra pública y en las redes sociales mucho antes de que Ángela Ponce fuese la primera trans en participar en el Miss Universo. Para ese momento ya la actriz mexicana, Ivonne Montero, había fijado su posición que en los concursos de belleza femeninos sólo deberían participar mujeres biológicas.

A finales de 2023, el recién bautizado concurso Miss Universo México había modificado su reglamento y abierto la puerta a trans. “Somos diferentes, no hay duda, no se está minimizando, no tiene por qué haber ofensas, no se tienen porqué sentir ofendidos, simplemente que haya una competencia honrosa”, dijo en esa ocasión Montero a TV y Novelas.

En ese momento a la actriz mexicana la tildaron de “transfobica” y se generó toda una polémica entre los que estaban de acuerdo con la postura de Montero y los que consideraban que debía abrir su mente a la comunidad LGBT. “No soy transfóbica para nada (...) solo es poner en balanza las cosas”.

Los trans que hagan su propio concurso

Recientemente en un encuentro con la prensa, la actriz de “El Tigre de Santa Julia” y “Por amar sin ley” fue cuestionada nuevamente sobre el tema y fue coherente sobre su posición.

“Es un concurso de mujeres, no tenemos por qué quitar algo que ya está establecido, por qué no sumar, por qué restar, por qué querer ensombrecer algo que es tan maravilloso y que tiene un sentido de ser, una razón de ser, la belleza femenina biológica, natural” , consideró.

Enfatizó que la comunidad LGBT tiene sus propios concursos, donde pueden participar los hombres trans y alegó que en un concurso no pondría a competir a un perro contra un gato o a un león y un burro. “Son distintos”, recalcó.

Reconoció que sí hay mujeres en los concursos de belleza que llegan operadas y salen del concepto de “belleza natural”.

“Ya sabemos que muchas van con cirugías, pero estamos hablando de un certamen de belleza femenino”, subrayó, reseñó el diario El Universal.

¿Quién tiene la razón?

En redes sociales se generó todo un debate en las que algunos apoyaron la postura de la actriz.

“Por más que quieran no son mujeres, si quieren participar que hagan su propio concurso, ya está bueno de que quieran hacer lo que quiere”, “Ella tiene razón. Ya las locuras de la disque comunidad están para el suelo y mira que soy gay”.