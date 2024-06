“Ha dejado muchas cosas”: El emotivo mensaje que Ivonne Montero le dejó a Cazzu tras ruptura con Nodal

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, ha recibido el apoyo no solo de sus seguidores, sino también de varias famosas tras su separación de Christian Nodal, debido al pronto romance del mexicano con Ángela Aguilar, con quien ella mantenía una amistad.

A solo ocho meses del nacimiento de su hija Inti, Nodal hizo pública su separación y tras conocerse su nueva relación, las criticas y reproches no han faltado en contra de la nueva pareja al ser acusados de “traicioneros”.

En medio de los mensajes de apoyo que ha recibido Cazzu, se ha sumado a la lista Ivonne Montero quien le reveló el emotivo mensaje que le dejó en medio del caos que enfrenta.

El mensaje de apoyo de Ivonne Montero a Cazzu

Ivonne Montero es madre soltera tras el abandono y posteriormente muerte de Fabio Melanitto, con quien mantuvo un romance del cual nació su hija Antonella, por lo que conocer la historia de Julieta la llevó a comunicarse con ella.

Como toda una mujer solidaria que ha atravesado por altos y bajos en la maternidad totalmente sola, no dudó en extender su mano amiga a la argentina para darle fortaleza.

“Le mandé un mensaje [a Cazzu] donde le dije que ella es, pero va a seguir siendo, una gran mujer con mucha fortaleza, porque no es fácil a lo que se va enfrentar. Porque, independientemente de que esté o no presente [el hombre] como familia, siempre va a ser un vacío. Siempre va a ser un vacío, porque ella enamorada y tiene una familia; ha dejado muchas cosas por esa criaturita y por [Christian] Nodal. Que tenga mucha fortaleza, que sea feliz; que le brinde a su hija todo el amor del mundo y que exija”, reveló en un encuentro con la prensa.

Montero se ha dedicado en cuerpo y alma a los cuidados de su hija, quien ha presentado algunos problemas de salud, por lo que no ha parado de trabajar para cumplir con su rol de madre y padre.

En medio de sus palabras hacia la llamada ‘Jefa del Trap’ también habló sobre su vida amorosa al revelar si se volvería a enamorar tras un buen tiempo soltera.

“Depende de cada uno y como quiera recibir las cosas. He tenido parejas, buenas, maravillosas, muy malas experiencias; pero eso nunca ha afectado mi sueño o mi deseo de tener una pareja o una relación. Nunca ha afectado mi capacidad de amar, en ese sentido, a alguien. ¿Qué no ha llegado? Efectivamente, no ha llegado. A lo mejor, no lo he visualizado, no lo estoy atrayendo. Porque desde mi ser mujer de 50 años no estoy en esa necesidad [de tener un novio]. Y si llega voy a ser la mujer más feliz del mundo, y también le daré todo lo que soy capaz de dar como mujer en cuanto al amor. Y siempre, siempre, teniendo como prioridad a mi hija”, agregó.