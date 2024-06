El imperdible consejo que le dio Paquita la del Barrio a Cazzu

Paquita la del Barrio no quiso vaticinar si la relación de Nodal y Ángela va a durar

El romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar, genera roncha en todos lados, más cuando en las redes sociales sus propios fans han dado algunas señales que “comprueban” que el cantante de regional mexicano le fue infiel a Cazzu, la madre de su pequeña hija Inti, quien apenas tiene 8 meses de nacida.

Para Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu, este capítulo de su vida está cerrado y ha decidido pasar la página y dedicarse de lleno a su pequeña.

Recientemente compartió con una de sus amigas más cercanas La Joaqui y sus hijas, también sale con otros amigos y recibe el apoyo de sus fans constantemente.

Busca otro

La infidelidad de Nodal movió las fibras también de otros cantantes mexicanos como Paquita la del Barrio, quien decidió enviarle un mensaje a la rapera argentina para que supere el desamor.

“Que se busque a otro hombre, para qué batalla sufre”, mencionó Paquita a los medios de comunicación que la abordaron en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Monterrey Nuevo León, reseñó People.

La interprete de “Rata de dos patas” dijo que en situaciones como esta no hay mejor refrán para una mujer que “un clavo saca a otro clavo”, reiterando que así la famosa superará rápidamente lo ocurrido con su ex.

¿Por respeto a Pepe Aguilar?

Sobre la relación de Nodal y Ángela, prefirió no opinar, tomando en cuenta que se trata de la hija de Pepe Aguilar, amigo y colega de Paquita. “No me saquen a los compañeros. Pregúntenme lo que quieran de mí y con mucho gusto les contesto”, advirtió, dejando claro el respeto que siente por todos sus colegas. “No sé nada de eso. Lo siento, no puedo hablar de nadie” , reiteró.

Paquita la del Barrio tampoco quiso vaticinar si esta relación sentimental de la Princesa de los Aguilar será larga y sólida. “No sé, pregúntenles a [Ángela Aguilar y Christian Nodal]”.

Ángela Aguilar defiende su relación a “capa y espada”, exigiendo respeto y comprensión. Asimismo, desmintió las especulaciones sobre embarazo y el casamiento que supuestamente se hizo en Roma, Italia, del cual han circulado algunas fotos en las redes sociales.

La hija de Pepe Aguilar y el cantante de regional mexicano se encuentran en Francia en un viaje que supuestamente es por compromisos profesionales, pero para algunos fans que se encontraron a los famosos en Disneyland París, parece una luna de miel.