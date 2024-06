Carolina Ross enviaría dura indirecta a Ángela luego de que Nodal la bloqueó en redes sociales

Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar están viviendo uno de los mejores momentos de sus vidas, pues ambos se reencontraron después de poner en pausa su relación, como lo afirmó la artista cuando confirmaron el noviazgo a inicios de junio. Ya no tienen nada que esconder, y se pasean juntos, y han compartido algunos de sus momentos juntos en Instagram.

En abril, la propia Ángela le expresó a la revista Glamour que “apenas estoy aprendiendo a amar y a ser amada” y que una “pareja debe de sumar y no restar”, pero algunos internautas afirman que ella estaría “restándole” amistades a Nodal, quizá para evitar que alguna le salga “fan de la relación”, como lo fuera ella con Cazzu.

Esto lo aseveran luego de que los seguidores de la cantante de música regional mexicana, Carolina Ross, con quien tiene una gran amistad desde hace varios años, cuando él la ayudó a catapultar su carrera artística. Pero, la primera vez que compartieron escenario se especuló que él le dio un beso. Sin embargo, en esa oportunidad, ella lo desmintió.

Solo se trató de un beso en la mejilla, y en su momento Carolina Ross relató que inició en la música con covers y fue, precisamente, con el tema “Adiós amor”, de Christian, que se viralizó su talento tras tres años de mucho trabajo. Sostuvo que estaba agradecida con él, por todo el apoyo que le había dado.

Carolina Ross Carolina Ross le habría enviado una dura indirecta a Ángela Aguilar tras conocer que su amigo Nodal la dejó de seguir en redes tras iniciar su polémico noviazgo. (Instagram y Threads @Carolina Ross)

Ahora nuevamente ambos vuelven a ser noticia, cuando se reveló que ya él no la sigue en sus redes sociales, algo que la tomó por sorpresa. Así lo aseveró al programa ‘De primera mano’: “La verdad es que yo no me di cuenta, de pronto me metí a mis redes y vi que ya no aparecía, (dije) ‘Ah, ya, ¡pasó algo y ya!, para qué averiguar uno. Yo me quedo con la buena imagen”.

Pero, todo apunta a que ella no se quedó con esa espinita y la habría lanzado una indirecta a Ángela Aguilar: “Y recuerden hermanas, si él quisiera, él podría”, escribió la artista de 26 años en Threads. Hay que recordar que Christian cada vez que se ha empeñado en conquistar a una mujer lo ha logrado. Se desvive en grandes gestos románticos que atrapan a la seca de las mujeres.

Cross ha manifestado que siempre estará agradecida con el intérprete de “Ya no somos, ni seremos”, pues él la invitó a cantar en Las Vegas (Estados Unidos), también en Guadalajara (México): “Ha sido un buen amigo. El hecho de que me comparta su escenario, (eso) no lo hace cualquier”, le manifestó la cantante al programa De primera mano, el pasado 23 de junio.

Ella también se pronunció sobre el polémico noviazgo: “No opino nada. Cada quien toma sus decisiones y uno no debe andarse metiendo”.