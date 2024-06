“Qué insegura y controladora”, revelan supuesta orden que dio Ángela Aguilar a Nodal por “celos” con amiga

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen en boca de todos debido a su romance, y es que aún se lo reprochan, pero ellos siguen firmes y cada vez se muestran más enamorados y felices.

Aunque todo pareciera ir de maravilla con la pareja, quien tiene una semana viviendo su amor al máximo en París, algunos problemas los rodean.

Y es que recientemente se dio a conocer que el cantante dejó de seguir a una de sus amigas en redes, y esto ha hecho sospechar que fue la mexicana quien se lo pidió.

Nodal dejó de seguir en redes a esta amiga y aseguran que fue por orden de Ángela Aguilar

Nodal dejó de seguir a la cantante Carolina Ross en redes, con quien tenía una gran amistad desde hace un tiempo.

En una entrevista, la joven originaria de Sinaloa contó que se sintió muy sorprendida al darse cuenta que el cantante, a quien además ella admira, dejó de seguirla.

“O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía, y yo dije ‘ah, pues pasó algo’, y ya” , dijo la cantante al programa ‘De primera mano’.

A pesar de todo la joven aseguró que está muy agradecida con el cantante y se queda con lo mejor de él, a quien aún considera un gran amigo.

“ Yo me quedo con la buena imagen de que me invitó a cantar con él en Las Vegas, me invitó a su Auditorio Nacional, al Auditorio Telmex en Guadalajara. El hecho de que me comparta su escenario no lo hace cualquiera, y yo creo que así está bien. Yo tengo esa imagen de él” , afirmó.

Sin embargo, esto ha generado muchas críticas en redes, pues aseguran que fue por ordenes de Ángela Aguilar que la dejó de seguir. “La tía Angela tiene miedo que alguien mas llegue y se lo lleve 😂”, “Angelita no quiere ninguna fan de su relación 🤣🤣”, “ella lo controla, eso es evidente”, “Eso pasa cuando la conciencia le hace recordar lo que hizo 😂”, “qué insegura, tóxica y controladora la Angelita”, y “el ladrón juzga por su condición”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La amistad entre Nodal y Carolina surgió luego que ella comenzara a grabar covers de sus canciones, lo que llamó la atención del cantante y le invitó a cantar en algunos de sus shows, algo por lo que ella está muy agradecida.