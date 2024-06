Ángela Aguilar asegura que Nodal es su “hilo rojo”: en qué consiste esta famosa leyenda de amor

Ángela Aguilar y Nodal presumen su relación sin temor en redes y es que ambos han compartido fotos y videos en los que se ven juntos y dejan ver la gran química que hay entre ellos.

PUBLICIDAD

Aunque muchos los critican por considerar que el cantante le fue infiel a Cazzu con la mexicana y ella lo sabía, ellos han defendido su amor y lo han justificado.

De hecho, recientemente la cantante mexicana pidió que no los juzgaran ni los “crucificaran”. “No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien”, dijo en entrevista para Quién.

Ángela Aguilar asegura que Nodal es su “hilo rojo”: esto es lo que dice la famosa leyenda de amor

Ahora, Ángela Aguilar compartió un video en sus historias de Instagram en la que se ve a un hombre y una mujer juntando sus manos y los une un hilo rojo y flores en el mismo tono.

Muchos se preguntan qué quiso decir con eso, y el significado es que la cantante dejó claro que Nodal es su hilo rojo, una leyenda de amor muy famosa que pocos saben qué significa.

La l eyenda del hilo rojo se trata de una creencia antigua de la mitología japonesa y china, que se basa en los dioses que atan un cordón rojo invisible en el tobillo o meñique de los que están destinados a estar juntos y encontrarse en la vida.

Es esa persona con la que tienes una conexión sagrada de por vida y están destinadas a encontrarse, sin importar lo que suceda, siempre se van a hallar o van a volver a ellos.