¿Para Nodal? Cazzu presume su nuevo diseño de uñas y escondería una indirecta para su ex

Desde que se anunció la relación de Ángela Aguilar y Nodal, Cazzu ha estado alejada de las redes y se ha dedicado a su hija Inti.

PUBLICIDAD

La famosa aseguró en un comunicado que estaba bien y que estaba tratando de enfrentar la situación lo mejor que podía y ha compartido fotos con su pequeña, en las que se ve muy feliz.

Además, se ha refugiado en su familia y amigos, quienes la han apoyado y ayudado a salir adelante en este momento tan difícil de su vida.

Sin embargo, ha demostrado que puede salir adelante sola y criar a su hija sin ayuda de Nodal, pero parece que envió una indirecta a su ex recientemente.

Cazzu presume su nuevo diseño de uñas y mandaría una indirecta para Nodal

A través de las redes de su manicurista, @siemprebellasmilugar, se compartió a través de sus historias el nuevo diseño de uñas de Cazzu.

La joven, quien es la encargada de hacerle a la cantante argentina sus diseños más extravagantes y espectaculares, dejó ver que la argentina lleva un efecto de uñas espejo una mano de un tono y otra mano de otro.

Cazzu En redes aseguran que la cantante se hizo este diseño de uñas por Nodal (@siemprebellas.milugar/Instagram)

Cazzu tiene unas uñas espejo en verde, y otras en naranja, y muchos han asegurado que existen algunas indirectas para Nodal con este diseño.

PUBLICIDAD

Y es que el color favorito del cantante es el verde, tono que llevó en su cabello un tiempo, fue el tono de la portada de su disco Forajido y por mucho tiempo lo usó en sus fotos de redes sociales que tenían ese color.

El tono naranja también es un color que el cantante ha llevado en su cabello, en sus looks y se presume que forma parte de sus tonos favoritos, por lo que sería una indirecta completa para su ex.

Sin embargo, solo se trata de especulaciones de los fans, quienes aseguran que la famosa lo extraña y no lo supera, y por eso se habría hecho este diseño de uñas.

“Me parece que se lo hizo por Nodal”, “está claro que aún no lo olvida”, “creo que es para que no se olvide de ella mientras él está en París con la Angelita”, “uyy los colores favoritos de Nodal, es una indirecta”, “más claro imposible la Cazzu jaja”, y “amé sus uñas pero me parece que son para el Nodal”, fueron algunos de los comentarios en redes.