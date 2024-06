“Negligencia e irresponsabilidad”: Tunden a Evaluna por estos detalles en su embarazo

Evaluna ya se encuentra en la recta final de su segundo embarazo y por este motivo, no deja de presumir su pancita en las redes sociales, a través de distintos outfits con los que muestra todo el orgullo y la felicidad que la embarga. Amaranto es el nombre escogido para el bebé, fruto de su matrimonio de cuatro años con el cantante, Camilo.

La pareja confirmó la buena noticia el pasado mes de febrero, cuando tenía tres meses aproximadamente, por lo que se espera que la criatura nazca en agosto, pues ya estaría atravesando su séptimo, casi octavo mes de gestación.

A pesar de eso, la venezolana sigue imparable. En esta segunda oportunidad de ser mamá se le ha visto cuidando a su primogénita, Índigo, dando conciertos, viajando y asistiendo a eventos de todos los tipos, incluyendo alfombras rojas, lo que ha causado preocupación colectiva.

De hecho, la familia vivió un fuerte episodio cuando la joven se cayó embarazada semanas atrás. “Estaba tratando de dormir a Índigo y la tenía en mi barriga, de pronto la cuerda del columpio se suelta y caí sentada en un piso de concreto con mi hija encima de mí. Después me fui al baño y no paré de llorar del susto”, declaró la hija de Ricardo Montaner, pero afortunadamente no pasó a mayores.

Critican a Evaluna durante su segundo embarazo y la llaman negligente

Esta suma de situaciones ha hecho que varios internautas descarguen contra la intérprete de Por primera vez en su perfil de Instagram, donde recientemente posó dando vistazos de su estancia por España, los shows que dio junto a Camilo y sus fabulosos outfits.

“No debería viajar con un embarazo tan avanzado”; “Si ni siquiera se hace ultrasonidos qué podemos esperar de tantos viajes y conciertos”; “Amaranto va a nacer cansad@”; “Es una negligencia la manera en como lleva esta mujer sus embarazos”; “¿No pensará en la salud del bebé?”; “Qué irresponsabilidad es que esté viajando con ella casi de parto, eso es una negligencia o temeridad como quieran llamarlo, es muy arriesgado que Camilo permita esto”; dijeron los internautas.