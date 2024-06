“Como que no se baña”, Evaluna usa el mismo look más de 3 veces en conciertos con Camilo y la destruyen

Camilo y Evaluna son una de las parejas más sólidas y ejemplares del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con su hija Índigo y Amaranto, quien está por llegar.

Aunque la joven está en sus últimas semanas de embarazo, está acompañando a Camilo, quien se encuentra haciendo su tour Nuestro lugar feliz, y no solo eso, sino que siempre lo acompaña en el escenario.

La hija de Ricardo Montaner es la invitada especial del colombiano en cada uno de sus conciertos y siempre sube al escenario para interpretar los temas que tienen juntos como Índigo, Plis, y Por primera vez.

Evaluna usa el mismo look más de 3 veces en concierto con Camilo y no la perdonan

Evaluna ha brillado durante cada presentación con su belleza y su ‘baby bump’, dejando claro que aunque está en sus últimas semanas de embarazo, se siente mejor que nunca y “lo da todo”.

Sin embargo, ha recibido algunas críticas por llevar el mismo look en diferentes conciertos con Camilo, por lo que le han llegado a decir hasta “que no se baña”.

Evaluna llevó a más de tres conciertos el mismo atuendo compuesto por una falda corta, una blusa de encaje negra que deja al descubierto su pancita y lo ha combinado con diferentes zapatos.

Durante uno de los conciertos en Tenerife, España, la cantante llevó este atuendo con unos zapatos blancos cómodos, pero poco elegantes, en Coruña lo lució con unos botines negros de plataforma, y en Granada lo llevó con unos tenis blancos.

Incluso durante una presentación en París optó por unos jeans anchos azules, pero llevó la misma blusa, en tono negra, desatando miles de críticas.

“Pero bueno esta mujer como que no se baña, no se cambia el look”, “el look de Evaluna dice wey ya, déjame descansar”, “teniendo tanto dinero no entiendo por qué siempre lleva lo mismo”, “está bien querer estar cómoda, pero hay más ropa, por favor Evaluna ya cámbiala”, “hasta cuándo el mismo look, la misma blusa y la misma falda ya basta”, y “será que no tienen dinero, no puedo creer que no tenga más nada que ponerse”, fueron algunas de las críticas en redes.

Sin embargo, no es la única, pues Camilo también ha llevado el mismo look de pantalón color crema, camiseta blanca y sin zapatos, por lo que algunos dicen que es parte del show.