Belinda tiene la mejor recomendación de docuserie para el fin de semana: es lo más visto hoy a nivel global

Belinda acaba de hacer una de las mejores recomendaciones de la semana para ver en streaming que ya es tendencia mundial. La cantante compartió en sus redes sociales que estaba muy emocionada viendo el más reciente estreno de Amazon Prime Video junto a su padre y hasta se llevó una sorpresa que habría hecho muy feliz a Belinda pequeña.

Después de varias semanas de estrés y agobio que ha tenido que enfrentar por parte de reporteros que la acechan preguntándole sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, Belinda optó por darse unas vacaciones fuera de México junto a su papá. Poco antes de partir, el señor Peregrín ayudó a su hija a enfrentar a la prensa, asegurando que “todo estaba muy bien” y que se irían a Disney.

Ahora, durante un momento de descanso lejos de todo, Belinda compartió que estaba viendo el nuevo documental de Amazon Prime Video, I Am Céline Dion, el cual muestra el viaje de Céline Dion hacia su recuperación, luego de haber sido diagnosticada con “síndrome de la persona rígida”. La intérprete de “My Heart Will Go On” reveló hace unos meses que desde hacía 17 años había comenzado a experimentar unos espasmos en la voz pero fue hasta 2022 que se le diagnostió la enfermedad.

“Así empezó. Me desperté una mañana, desayuné y a continuación noté que la voz se me agudizaba involuntariamente. Me asusté un poco, porque normalmente, como cantante, después de dar un concierto tu voz suele estar más grave al día siguiente, no más aguda. No me salía nada, no podía calentar la voz, pero si no lo haces, puedes lesionarte. Entonces, no sabía qué hacer. Hoy, el diagnóstico es el síndrome de la persona rígida”, reveló.

Belinda La cantante ha sido fan de Celine Dion desde niña (Instagram)

“Mi cantante favorita del mundo @celinedion te amamos!!!”, escribió Belinda en una historia de Instagram en la que se ve un fragmento del documental. Posterior a esto, compartió que Dion había reposteado el video y de la emoción, Belinda escribió: “Ay no no me muero. Gracias por existir has sido mi mayor inspiración!! Gracias a ti soy cantante!! Te amo!! Siempre la mejor!! la mejor cantante del mundo!! @beredelarosamakeup Celine vio mi historia estoy llorando”.

Belinda no se detuvo ahí, pues minutos más tarde subió un clip con su papá, a quien le dijo: “¡Céline Dion vio nuestra historia! Céline, we love you! ¡Canta algo de Céline!”. La cantante también compartió un video en el que aparece cantando “My Heart Will Go On”, cuando era pequeña.

Céline Dion se sincera sobre su batalla más personal en un conmovedor documental

El síndrome de la persona rígida (SPS) es una enfermedad autoinmune de una rareza entre un millón que ha paralizado la voz de Céline y le ha robado la capacidad de cantar. Dion que es una de las voces más poderosas y emblemáticas de nuestra era, ha dejado una marca indeleble en la industria musical lo que hace que ésta sea una de las batallas más difíciles que ha tenido que enfrentar.

Con más de 200 millones de discos en todo el mundo, cinco premios Grammy y dos premios de la Academia, más un repertorio de éxitos en varios idiomas, el mundo teme que la cantante pierda por completo su voz pero a través de este crudo documental, está demostrando que está luchando para salir adelante.

“Siento que, digamos que hay un manzano, yo soy un manzano. Y la gente hace fila y les doy manzanas. Las mejores. Y les hago brillar, y todos se van con una canasta. de manzanas. Y mis ramas a veces empiezan a caer, a torcerse, y esas ramas empiezan a producir un poco menos de manzanas. Pero todavía hay mucha gente haciendo cola. No quiero que hagan cola si no tengo manzanas para ellos”, dice en un fragmento.