Mini series en Netflix que te ayudarán a sobrellevar una ruptura amorosa que no esperabas

Enfrentar una ruptura amorosa inesperada es una de las experiencias más dolorosas y devastadoras de la vida por la que inevitablemente todos pasaremos (o hemos pasado) una vez en la vida. La sorpresa y la incertidumbre inicial pueden dejarte muy confundida ya que la ausencia repentina de la persona que solía estar a tu lado amplifica la sensación de vacío y soledad.

PUBLICIDAD

Este tipo de ruptura no solo rompe el corazón, sino que también sacude tu sentido de seguridad y estabilidad, haciendo que te cuestiones el futuro que habías imaginado juntos, si hiciste algo mal o si es porque “no eres suficiente”. Sin embargo, es crucial recordar que el fin de una relación no define tu valía. Y es que muchas veces las rupturas ocurren no porque seamos suficientes, sino porque merecemos algo mejor y más adecuado a nuestras necesidades y aspiraciones.

En estos momentos difíciles, no hay nada como buscar algo que te aclare la mente y te aleje de esos pensamientos tormentosos. Afortunadamente, Netflix ofrece una variedad de mini series que pueden ayudarte a superar esta etapa tan difícil, ya sea porque cuentan historias sobre caer y volver a levantarse o porque sus protagonistas son mujeres poderosas que no se dejan de nadie. Lo mejor es que no necesitarás demasiado tiempo para verlas ya que cuentan con pocos episodios, suficientes para engancharte.

Mejores mini series para ver cuando estás atravesando por una ruptura inesperada

El tiempo que te doy

Mini series Con pocos episodios, estas producciones en la plataforma ayudarán a sanar tu corazón roto (Netflix)

Una de las mini series españolas más aclamadas de los últimos años en la plataforma. Cuenta la historia de Lina y Nico, quienes terminan su relación después de muchos años juntos. A través de episodios cortos, la serie explora cómo ambos intentan rehacer su vida y enfrentar los recuerdos de su tiempo como pareja. Esta serie ofrece muchos momentos con los que cualquiera puede identificarse, ya que todos hemos experimentado el dolor, la incomodidad, el enojo y el alivio de cerrar un ciclo con alguien con quien ya no somos felices, aunque también nos muestra que en los momentos de felicidad podemos encontrar el impulso para seguir adelante.

Easy

Mini series Con pocos episodios, estas producciones en la plataforma ayudarán a sanar tu corazón roto (Netflix)

Aunque son tres temporadas, cada una está compuesta por entre 8 y 9 episodios, lo cual la hace perfecta para llevártela tranquila. La historia sigue a diferentes personajes en su búsqueda de amor y satisfacción personal, centrando cada episodio en una nueva narrativa. Desde enredos con las citas modernas, el matrimonio y la infidelidad, hasta la sexualidad y la identidad, en esta serie encontrarás un enfoque realista y a menudo humorístico que captura la esencia de las relaciones humanas.

The Hook Up Plan

Mini series Con pocos episodios, estas producciones en la plataforma ayudarán a sanar tu corazón roto (Netflix)

Esta mini serie francesa de comedia romántica (cuyo título original es “Plan Coeur”) sigue la vida de Elsa, una joven parisina que no puede superar a su ex novio. Preocupadas por ella, sus mejores amigas Elsa, Charlotte y Emilie, deciden tomar medidas drásticas para ayudarla a seguir adelante. Así que ahora, sin que Elsa lo sepa, contratan al gigoló Jules con la esperanza de que una relación casual la ayude a recuperar su confianza y olvidar a su ex. El plan que parece inocente, se complica a medida que ambos pasan más tiempo juntos pues Elsa desconoce la verdadera identidad de Jules.

My First First Love

Mini series Con pocos episodios, estas producciones en la plataforma ayudarán a sanar tu corazón roto (Netflix)

Una serie surcoreana de drama y romance que te acompañará en el proceso de sanar tu corazón. La trama gira en torno a cinco amigos universitarios que experimentan las complejidades del amor y la amistad mientras navegan por la transición a la adultez. Aunque la historia toca temas emocionales profundos, su tono general es optimista y reconfortante, ofreciendo una perspectiva positiva sobre el amor y la vida.