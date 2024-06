Ella es Yessi Guevara, la hermana de Wendy Guevara que sigue sus pasos en el mundo de la farándula

La familia de Wendy Guevara tiene otra miembro que decidió apostar a lo grande en las pantallas de televisión. Se trata de la hermana de la ganadora de La Casa de Los Famosos, Yesenia Guevara.

Yessi, como le dicen sus familiares y amigos, sigue los pasos de su hermana y ya es parte del elenco de conductores de uno de noticieros locales en León más populares.

La información se conoció a través de las redes sociales, específicamente en TikTok, donde está rodando un video en el que aparece Yessi con sus compañeros del programa matutino Día a Día.

“Es una Guevara”, dicen los fans

Con la sonrisa que le caracteriza, Yessi hablaba a la cámara, mostrándose talentosa y segura de estar ahí.

El video ha sido muy comentado por los fans, felicitándola por este nuevo proyecto, preguntándole por su hermana y asegurando que lo merece, pues siempre ha sido una mujer trabajadora y muy amable.

“Creo que empezó a trabajar a raíz de que Wendy salió de la casa de los famosos pero tiene mucho talento Jessie”, “La Jessy es guapa y desenvuelta, Qué bueno que metan gente nueva a conducir”, “Es que Yess tiene una mega sonrisa como de televisión, y además es muy desenvuelta y carismática”, “Wendy siempre ha dicho que admira a su hermana y tiene mucha chispa”, “Pues es una “Guevara”, ¿que esperaban? tienen un carisma enorme”, son algunos de los comentarios que recibió la cuenta en TikTok @bony144.3.

La hermana de Wendy Guevara ya había estado anteriormente en televisión, cuando salió en algunos episodios como invitada especial de La Casa de Los Famosos para hablar de la vida de la ganadora de esa edición.

Según el portal Milenio, la mujer de 30 años de edad también es empresaria y se ha dado a conocer poco a poco en redes sociales, obteniendo gran aceptación por parte de los jóvenes y el público en general.

Wendy regresa a La Casa de Los Famosos

Wendy Guevara sigue cosechando éxitos y está emocionada por su regreso al programa que la vio consolidarse como una estrella pero ahora como panelista, pues la segunda temporada está a pocas semanas de iniciar.

En un vivo, la creadora de ‘Resulta y Resalta’ compartió con sus fans su emoción de regresar a La Casa de Los Famosos donde fue la ganadora del primer lugar y ahora le abren las puertas para ser talento.