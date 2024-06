Wendy Guevara confiesa que es “fan de una relación” y todas la apoyan

La frase con la que Ángela Aguilar le expresó la admiración que sentía a Cazzu por su relación con Christial Nodal le dio la vuelta al mundo: “Fan de tu relación”, ahora está en boca de todos, incluso de Netflix y Amazon, después de que la cantante pasó de ser fanática a ser la pareja de él, a los pocos meses de su ahora popular escrito.

Algunos afirman que la frase habría trascendido más que la propia carrera de la cantante de 20 años, puesto que ahora todo el mundo la usa, convirtiéndose en meme en casi todo de Latinoamérica. Lo cierto es que algunos artistas se han sumado al uso de las palabras de la menor del clan Aguilar. Una de ellas fue la creadora de contenidos y ganadora de la “La casa de los famosos”, Wendy Guevara.

Wendy y la presentadora de televisión, Alejandra Jaramillo, protagonizaron una parodia, que caló entre sus seguidores. La modelo le cuenta a la “Perdida”: “Ay amiga es que yo lo amo, te lo juro que lo amo. Estoy tan enamorada que me siento así como perdida, perdida. Es tan lindo”. A lo que Wendy le responde: “Ay, con Beta (Mejía) quién no se va asentir perdida. Por cierto, quiero confesarte que soy fan de tu relación”. El clip se titula: “Creo que me jodí 🤡”.

Alejandra que sorprendida, mientras que la influencer se va del lugar al ritmo de la canción de Nodal “No te contaron mal”. Los comentarios en la publicación: “La Wendy Aguilar, la Cazzu Jaramillo y el Beta Nodal 😂”, “Ella también quiere ser la tía jajaja”, “Todas somos fans de esa relación”, “¿Cómo no ser fan con semejante papacito?”.

Alejandra y el colombiano creador de contenidos iniciaron una relación en mayo del año pasado. El romance inició cuando Beta, quien reside en Estados Unidos, invitó a Alejandra para que lo hicieran un video juntos para su cuenta en las redes sociales.

Ellos quedaron enamorados desde el primer instante, siendo un amor a primera vista. Beta manifestó que al verla entrar al lugar donde estaban pensó: “Uff, qué peladita tan linda. Esta pelada tiene un corazón gigante”.

“La primera vez que vi a Ale de frente fue cuando yo la invité a entrenar y le dije ¿Qué te parece si hacemos un video de contenido de crossfit? porque es difícil que en el medio haya alguien que le guste hacer crossfit”, manifestó el influencer. Mientras que ella se sorprendió por el trato que recibió: “Me saludó así diciendo: ‘Señorita, buenas tardes’. No me dio ni beso en la mejilla, solo me dio la mano”.

En mayo de este año, se mudaron definitivamente juntos, luego de que él se lo pidió a inicio del 2024. Vive un gran idilio.